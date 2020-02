Getafe waarschuwt Ajax met uitstekend optreden tegen Barcelona

Barcelona heeft zaterdag een benauwde overwinning geboekt in LaLiga. Met Frenkie de Jong negentig minuten binnen de lijnen won het elftal van Quique Setién in eigen huis met 2-1 van Getafe, aanstaande donderdag de tegenstander van Ajax in de Europa League. Barcelona stapte uiteindelijk met drie punten van het veld, maar wankelde vanmiddag zeer opzichtig. Evenwel is men dankzij de nipte zege in punten op gelijke hoogte gekomen met koploper Real Madrid, dat later dit weekeinde nog wel thuis tegen Celta de Vigo aantreedt.

Getafe was overduidelijk niet naar het Camp Nou gekomen om het spel te maken en slaagde er bij momenten uitstekend in om het aanvalsspel van Barcelona te ontregelen. Setién koos bij de Catalanen voor een creatief middenveld bestaande uit Sergio Busquets, Arthur Melo en Frenkie de Jong, maar Barça reeg de kansen zeker niet aaneen. De eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd was na een kwartier voetballen wel voor de thuisploeg: Lionel Messi verscheen na een fraaie pass van Busquets oog in oog met doelman David Soria, maar de Argentijnse vedette wist zijn lob vervolgens onvoldoende hoogte mee te geven.

Kort erna moest Barcelona een tegenvaller incasseren, doordat Jordi Alba met een spierblessure de strijd moest staken. In de fase erna was Getafe vervolgens diverse malen zeer dicht bij de 0-1. Eerst voorkwam Samuel Umtiti met een uiterste krachtsinspanning dat Jorge Molina kon scoren en uit de hoekschop die volgde liet Allan Nyom het net daadwerkelijk bollen. Het doelpunt werd echter afgekeurd, vanwege een eerdere overtreding van de Getafe-verdediger. De bezoekers leken zo goed in de wedstrijd te zitten, maar in het laatste kwartier voor rust draaide Barcelona de duimschroeven nog een keer aan en dat resulteerde uiteindelijk ook nog in twee doelpunten.

De score werd in de 33ste minuut geopend door Antoine Griezmann, die na een fraaie assist van Messi koelbloedig afrondde oog in oog met Soria. Vijf minuten later schoot Sergi Roberto bij de tweede paal beheerst binnen na een lage voorzet van invaller Júnior Firpo, waardoor Barcelona bij rust met 2-0 leidde. De twee tegentreffers in kort tijdsbestek betekenden voor Getafe een dreun. Het elftal van trainer José Bordalás maakte een aangeslagen indruk in het eerste kwartier van de tweede helft en leek geen enkel moment te geloven in een comeback. Dankzij een gouden wissel van Bordalás wist Getafe de spanning halverwege de tweede helft echter toch weer terug te brengen in de wedsstrijd.

Ángel Rodríguez was in de 52ste minuut ingebracht door Bordalás en met een fraaie volley bracht de ervaren spits een kwartier later de 2-1 op het scorebord. Getafe rook bloed en kreeg niet veel later een enorme kans op de gelijkmaker. Een inzet van dichtbij van Ángel werd fenomenaal gekeerd door Marc-André ter Stegen en de rebound was vervolgens niet besteed aan Jaime Mata, die de assist had verzorgd bij de aansluitingstreffer. Aan de overzijde miste Griezmann twee enorme kansen, waardoor Getafe volop zicht hield op een resultaat. Barcelona ging ondertussen steeds slordiger spelen, maar uiteindelijk werd de overwinning toch over de streep getrokken.