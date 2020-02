Danny Blind bevestigt miljoenenkomst van ‘uitzonderlijk talent’ naar Ajax

Antony Matheus dos Santos, voetbalnaam Antony, speelt volgend seizoen vrijwel zeker voor Ajax. Eerder vandaag meldde onder meer De Telegraaf al dat de negentienjarige aanvaller aankomende zomer voor maximaal 28,8 miljoen euro de overstap maakt van São Paulo, en nu bevestigt ook Danny Blind, lid van de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club, dat deal zo goed als beklonken is.

Blind is zaterdagmiddag als analist te gast bij Ziggo Sport en spreekt daar vrijuit over de naderende komst van Antony. Het Braziliaanse toptalent wordt gehaald als opvolger van Hakim Ziyech, die na dit seizoen naar Chelsea verkast. "Maar je moet het niet één op één vergelijken, in die zin dat Antony een andere speler is dan Ziyech", vertelt Blind. "Hij zal zijn tijd nodig hebben om zich aan te passen: het is een jonge speler die belandt in een ander land, in een andere cultuur en een andere competitie."

Ten Hag: 'Antony zou een 'buitenkansje' kunnen zijn voor Ajax'

"Maar wij willen bij Ajax een selectie hebben die nationaal goed genoeg is om kampioen te worden en in de Champions League kan meedoen. Daarvoor heb je meerdere mensen op de flank nodig", vervolgt de sportbestuurder van de Amsterdammers. "Dit jaar hadden we dat ook met Ziyech, Neres, Tadic en Promes. En op het moment dat we problemen hadden, hebben we zelfs Babel daaraan toegevoegd. Je moet op de flanken gewoon goed voorzien zijn."

Blind heeft Antony naar eigen zeggen nooit live aan het werk gezien. "Maar ik heb wel wat beelden van hem gezien: hij is een uitzonderlijk talent. Laten we hopen dat hij zich volgend seizoen snel aanpast", blikt de oud-verdediger vooruit op de komst van de buitenspeler. Over de vermeende transfersom van circa dertig miljoen euro kan Blind niet veel zeggen. "Daar mag binnen Ajax sowieso niets over gezegd worden. Ik ben lid van de RvC, dus het is niet gebruikelijk om er iets over te zeggen. Natuurlijk is er altijd een kostenplaatje aan verbonden. Op het moment dat de RvC van Ajax daar goedkeuring aan geeft, dan is het binnen de perken gebleven. Het moet altijd blijken of hij het bedrag waard is, maar het is een jonge, talentvolle speler met heel veel potentie. Laten we hopen dat het een verrijking voor de Eredivisie is. We verliezen met Ziyech iemand die heel veel mensen vermaakt en veel brengt voor de Nederlandse competitie. Laten we hopen dat deze jongen ook weer een meerwaarde is."