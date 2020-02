Barcelona start mét Frenkie de Jong én aanvallende intenties aan zwaar duel

Frenkie de Jong verschijnt zaterdag aan het startsignaal van het LaLiga-duel tussen Barcelona en Getafe. Trainer Quique Setién heeft gekozen voor een middenveld met Sergio Busquets, Arthur en de Nederlander. Nélson Semedo, die deze week met griep kampte, start op de bank, waardoor Sergi Roberto als rechtsachter gaat spelen.

Sergi Roberto speelde de laatste twee wedstrijden van Barcelona als veredelde rechtsbuiten, maar Setién kiest tegen het goed presterende Getafe voor een tridente: Lionel Messi, Antoine Griezmann en de jonge Ansu Fati. Gerard Piqué keert terug in de basis en vormt een centraal verdedigingsduo met Samuel Umtiti. Jordi Alba start als linksachter en Marc-Andre ter Stegen verdedigt het doel.

Getafe verkeert momenteel in grootste vorm; elk van de laatste vier duels in de Spaanse competitie werd gewonnen én zonder ook maar één tegendoelpunt. Het team van José Bordalas speelt komende week het eerste Europa League-duel met Ajax. Barcelona leed in het nieuwe kalenderjaar al drie nederlagen: in de Spaanse Super Cup tegen Atlético Madrid (2-3), in LaLiga tegen Valencia (2-0) en in de Copa del Rey tegen Athletic Club (1-0).

Saillant: Ángel Rodríguez start op de bank bij Getafe. De aanvaller werd en wordt gezien als een van de kandidaten om bij Barcelona de lange afwezigheid van Ousmane Dembélé per direct op te vangen, maar de interesse van de Catalanen lijkt de voorbije dagen vervaagd te zijn.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Messi, Griezmann en Fati.

Opstelling Getafe: David Soria; Nyom, Etxeita, Djené, Olivera; Arambarri, Maksimovic, Etebo, Cucurella; Mata en Jorge Molina.