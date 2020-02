Loopwonder van Vitesse wil Steven Gerrard achterna: ‘Dan ga ik’

Matus Bero zit in zijn tweede jaar bij Vitesse en hoopt op een dag in de Premier League te spelen. De 24-jarige middenvelder uit Slowakije deinst er niet voor terug om dertien kilometer per wedstrijd te lopen en wordt dan ook het loopwonder van Vitesse genoemd. Een eigenschap die in de Engelse competitie een vereiste is. “Ik weet niet of ik er ooit goed genoeg voor ben, maar als ik als prof ergens een wens heb, is het voetballen in Engeland.”

“Liverpool tegen AC Milan is de mooiste voetbalwedstrijd die ik ooit heb gezien”, vertelt Bero zaterdag in gesprek met de Gelderlander. “The Reds stonden met 3-0 achter en kwamen na rust terug tot 3-3. Waanzinnig. Daarna won de club de strafschoppenreeks. Daar is mijn liefde voor Liverpool ontstaan. Ik lepel de namen van mijn helden zo op. Jezy Dudek in de goal. Vladimir Smicer, John Arne Riise, Sami Hyypiä, Xabi Alonso, Milan Baros.”

Steven Gerrard was zijn idool. “Die was zó goed. Ik spiegel me een beetje aan hem. Een beetje, hè. Zijn stijl past mij wel”, stelt de Slowaaks international. “Hij had een enorme drive. Hij had een geweldig loopvermogen. Maar hij kon echt ontzettend goed voetballen. Alles in de Premier League is fenomenaal. Die stap zou geweldig zijn. Maar Liverpool is de ultieme club.”

Vitesse is voor Bero ‘in alles’ een geweldige stap. “Ik ben in Nederland beter geworden. Ik geniet in de Eredivisie.” Hij weet dat hij méér moet zijn dan alleen een box-to-box-speler. “Mijn voetbal is gebaseerd op kracht en loopvermogen, niet op techniek. Ik moet ook meters maken. Maar ik werk dus wel aan de verbetering van mijn techniek. Op positiespel, rust aan de bal. Op dat aspect kan ik doorgroeien.”

Ooit hoopt hij in een grotere competitie aan de slag te gaan. “Engeland is het ultieme doel. Als dat via de Primera Division in Spanje of Bundesliga in Duitsland kan, vind ik dat ook prima. En als Rangers FC zich meldt, ga ik ook. Daar is Gerrard de manager. Dat zou wel top zijn.”