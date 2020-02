Komst Ziyech heeft geen invloed op onderhandelingen

(The Telegraph)

Lazio heeft Olivier Giroud een voorcontract aangeboden. De spits, die aankomende zomer transfervrij bij Chelsea lijkt te vertrekken, stelt zijn beslissing echter uit nu ook Tottenham Hotspur interesse toont. (The Telegraph)

De Braziliaan hoopt zijn verbintenis in Londen met drie jaar te kunnen verlengen.

(The Independent)

Adama Traoré staat mogelijk voor een terugkeer bij Barcelona. De Catalanen hopen de aanvaller aankomende zomer over te kunnen nemen van Wolverhampton Wanderers. (Birmingham Mail)

Chelsea lijkt de komst van Marash Kumbulla te kunnen vergeten. De toekomst van de verdediger van Hellas Verona ligt in de Serie A, waar Internazionale en Napoli hem graag willen hebben. (Calciomercat)