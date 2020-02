‘Barcelona kan alleen zakendoen door Griezmann in deal te betrekken’

Barcelona is druk op zoek naar een opvolger van Luis Suárez en Lautaro Martínez lijkt bovenaan het lijstje in het Camp Nou te staan. De Argentijn is het afgelopen jaar doorgebroken bij Internazionale en is door een clausule in zijn contract door buitenlandse clubs voor 111 miljoen euro op te halen. Barcelona is volgens berichten uit Italië echter vanwege de Financial Fair Play-reglementen niet in staat om aan deze som te voldoen.

Tuttosport meldt zaterdag dat de Catalanen daarom van plan zijn om een aantal spelers aan te bieden om zo de transfersom voor Martínez omlaag te brengen. Arturo Vidal, Carles Aleñá (momenteel verhuurd aan Real Betis), Philippe Coutinho (momenteel verhuurd aan Bayern München en al eerder actief bij Inter) en Jean-Clair Todibo (momenteel verhuurd aan Schalke 04) zouden alle drie op de nominatie staan om naar het Giuseppe Meazza te vertrekken.

De sportkrant uit Turijn voegt echter toe dat i Nerazzurri het vizier op een andere speler van Barcelona hebben gericht. De huidige koploper zou alleen zaken willen doen als ook de mogelijkheid om Antoine Griezmann aan te trekken op tafel wordt gelegd. De Fransman werd afgelopen zomer nog voor 120 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid, maar heeft moeite om zijn draai te vinden bij Barcelona.

Inter zou Griezmann zodoende een ‘ontsnappingsroute’ kunnen bieden en heeft daarmee meteen een nieuwe partner voor Romelu Lukaku binnen. La Gazzetta dello Sport weet overigens toe te voegen dat Griezmann niet de enige kandidaat is om Martínez op te volgen: ook Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang geldt als een mogelijke vervanger van de Fransman.