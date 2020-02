Real Madrid neemt genoegen met 75 miljoen euro

Napoli is na een drukke winterse transferperiode ook al bezig voor de zomer. Fiorentina-aanvoerder Germán Pezzella en Sassuolo-aanvaller Jeremie Boga staan bovenaan het verlanglijstje in Napels. (Sky Italia)

Manchester United overweegt zich aankomende zomer bij Tottenham Hotspur te melden voor Eric Dier. De middenvelder gaat na dit seizoen zijn laatste contractjaar in en mag daarom vertrekken. (Daily Star)