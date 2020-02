Derksen: ‘Bezopen dat Oranje, de KNVB en de media die jongen pushen’

Memphis Depay raakte in december zwaar geblesseerd aan zijn knie en niet lang daarna werd duidelijk dat er een streep kon door de rest van zijn seizoen bij Olympique Lyon. Meteen na deze diagnose werd ook gevreesd dat de aanvaller niet van de partij zal zijn op het EK, dat niet lang na het einde van de reguliere voetbaljaargang afgewerkt wordt. Depay lijkt er echter alles aan te doen om alsnog deel te kunnen nemen aan dat toernooi en houdt de rest van de wereld middels regelmatige updates op zijn social media-kanalen op de hoogte van de vorderingen in zijn revalidatie.

Johan Derksen vraagt zich af of Depay niet te hard van stapel loopt: “Hij slaat niet als enige door, maar ik vind dat vooral de media doorslaan. Die jongen wordt een beetje opgejaagd. Hij traint hard en dat helpt wel, versterking van je spieren in je bovenbeen zorgt ook voor stabiliteit in je kniegewricht. Maar dat neemt niet weg dat de pezen in zijn knie gewoon moeten herstellen en dat heeft zijn tijd nodig”, vertelt hij bij Veronica Inside.

Derksen is dan ook kritisch op de gang van zaken: “Ik vind het bezopen dat het Nederlands elftal, de KNVB en de hele Nederlandse media die jongen een beetje pushen. Als ik de baas was van Lyon zou ik zeggen: ‘We hebben je een paar keer geblesseerd terug gehad. We willen verder met jou en we willen je volgend seizoen fit aan de start hebben. Dan is het heel onverstandig om daar met het Nederlands elftal te gaan voetballen, want dat komt jouw revalidatie niet ten goede.’”

Derksen is dan ook van mening dat Depay voor zijn eigen bestwil afgeremd moet worden. De aanvaller zou zich er volgens de journalist volledig op moeten richten om weer fit aan de start van het aankomende seizoen te verschijnen: “Hij is ooit eens half geblesseerd bij Koeman gekomen en toen ging hij helemaal geblesseerd weer terug.” Derksen begrijpt daarom de zorgen bij Lyon, dat hem elke maand zijn salaris betaalt: “De KNVB heeft dus de macht om spelers op te eisen, maar je bent wel moreel verplicht om verantwoord met spelers om te gaan. Ik begrijp ook niet dat de dokter van de KNVB een half geblesseerde speler voor Oranje laat spelen.”