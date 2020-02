Wim Kieft: ‘Hij heeft het allemaal en is rijp voor de overstap naar Ajax’

Hakim Ziyech kon in het verleden al eerder naar het buitenland, maar de spelmaker besloot niet in te gaan op de interesse van clubs als AS Roma en Sevilla. Een aanbieding van Chelsea kon de Marokkaans international echter wel bekoren en eerder deze week werd bekendgemaakt dat Ziyech na dit seizoen naar Londen zal verkassen. Wim Kieft denkt dat de aanvallende middenvelder er goed aan heeft gedaan zo lang in de Eredivisie te blijven.

“De laatste seizoenen is vooral de dynamiek en power in Ziyechs spel opvallend toegenomen en heeft hij de grilligheid grotendeels van zich afgeschud. Hij presteert heel constant”, schrijft de oud-spits zaterdag in zijn column in De Telegraaf. Kieft signaleert daarin een groot verschil met Calvin Stengs en Mohamed Ihattaren. De namen van de talenten van AZ en PSV passeren inmiddels regelmatig de revue als potentiële opvolgers van Ziyech. Met name Ihattaren is volgens Kieft nog heel grillig.

“Stengs heeft het allemaal en is rijp voor een overstap van AZ naar Ajax, maar wat heeft Ihattaren in Amsterdam te zoeken?”, vraagt hij zich ook af. “In potentie heeft hij de kwaliteiten, maar hij is jong, een kind van PSV en in Eindhoven gaan ze ongetwijfeld werk maken om niet nog een seizoen als dit mee te maken. Daar kan Ihattaren van profiteren.” Stengs’ ploeggenoot Myron Boadu wordt eveneens genoemd als mogelijke aanwinst voor Ajax, maar Kieft vraagt zich af of de jonge spits wel uit het juiste hout gesneden is. “Boadu als nieuwe spits van Ajax is geen zekerheid voor me, hoewel hij altijd in beweging is en veel in het strafschopgebied komt en bij AZ vaak op de goede plaats staat”, gaat hij verder.

Kieft beaamt dat er aankomende zomer werk aan de winkel is voor directeur voetbalzaken Marc Overmars, aangezien Sergiño Dest, Donny van de Beek, André Onana, Nicolás Tagliafico en zelfs trainer Erik ten Hag zouden kunnen vertrekken. Vooral op het middenveld voorziet hij problemen, daar Carel Eiting en Ryan Gravenberch hem nog niet weten te overtuigen: “Daar doemt een serieus probleem op, ook met de wetenschap dat Ajax voor die linie slecht heeft ingekocht afgelopen zomer. Ziyech keert Ajax juist op tijd de rug toe.”