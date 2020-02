‘Ajax bereikt akkoord voor dertig miljoen na verbeterde aanbieding’

Ajax maakte afgelopen week het vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea bekend en dus moeten de Amsterdammers een opvolger voor de spelmaker zien te vinden. In de nacht van donderdag op vrijdag komt vanuit Brazilië het bericht dat de koploper van de Eredivisie een akkoord met São Paulo nadert over de komst van Antony. Met de deal zou een totaalbedrag van dertig miljoen euro gemoeid zijn.

Antony werd in de winterse transferperiode al gelinkt aan een overstap naar Ajax en directeur voetbalzaken Marc Overmars deed toen nog een vergeefse poging om de negentienjarige vleugelspeler al in januari naar Nederland te halen. Een bod van 25 miljoen euro, waarvan 15 miljoen aan een vaste transfersom, 5 miljoen aan eventuele bonussen en 5 miljoen voor de 20 procent van de transferrechten van David Neres die São Paulo nog in handen heeft, kon de Brazilianen echter niet bekoren.

UOL Esporte weet nu te melden dat Ajax er een schepje bovenop heeft gedaan en rond is met São Paulo. De Amsterdammers bieden een vaste transfersom van twintig miljoen, inclusief vijf miljoen aan bonussen en vijf miljoen voor de rechten op Neres. Het totaalbedrag zou daarmee uit kunnen komen op 30 miljoen, met een transfersom van maximaal 25 miljoen voor Antony. Hij zou daarmee de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis worden. Dat record is nu nog in handen van Daley Blind, wiens komst van Manchester United maximaal 21 miljoen kostte.

Globo Esporte rept zaterdagochtend eveneens van een akkoord tussen beide clubs, al is de verdeling van de bedragen volgens deze sportkrant iets anders. Ajax betaalt volgens de berichtgeving een vaste transfersom van zestien miljoen, wat door middel van bonussen met nog zes miljoen op kan lopen. De transferrechten voor Neres worden door Ajax voor naar verluidt zeven miljoen afgekocht. Ook kan São Paulo een doorverkooppercentage van twintig procent tegemoetzien als Ajax Antony voor meer dan zestien miljoen weet te verkopen. De Telegraaf weet toe te voegen dat de jongeling zelf op hoofdlijnen akkoord is met Ajax over een vijfjarig contract. Zodra hij de medische keuring heeft doorstaan, kan de overstap wereldkundig worden gemaakt.

São Paulo kan het geld dat Antony binnenbrengt goed gebruiken, aangezien de club het afgelopen jaar afsloot met een tekort van om en nabij de veertig miljoen euro. De gesprekken tussen de twee clubs raakten in een stroomversnelling nadat directeur Alexandre Pássaro in Nederland, waar hij was voor een UEFA-cursus, langsging bij Ajax om de onderhandelingen vlot te trekken.