Ajax werkte in januari niet mee aan transfer: ‘Dat zie ik als een compliment’

Ajax ziet toekomst in Razvan Marin. Vorige maand kreeg de middenvelder meerdere 'goede aanbiedingen', maar zijn club wilde niet meewerken aan een transfer. Dat ziet Marin als blijk van vertrouwen, vertelt hij in de nieuwe editie van Ajax Life. Marin noemt geen namen van geïnteresseerde clubs, maar in januari deed Club Brugge een poging om hem te huren en toonde ook Fiorentina belangstelling.

Marin kwam afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro over van Standard Luik, maar tot dusver heeft de jonge middenvelder nog geen indruk weten te maken bij de koploper in de Eredivisie. Erik ten Hag ziet in de miljoenenaanwinst geen basisklant, waardoor een transfer een optie leek. Ajax besloot echter anders. "Ik heb goede aanbiedingen gehad. Goed voor mij en goed voor Ajax", erkent de Roemeen. "Maar dat Ajax me niet wilde laten gaan, zie ik juist als een compliment."

"Als de trainers geen meerwaarde in mij zagen, hadden ze me wel laten gaan. Ik hoop daarom ook dat ik meer aan spelen toekom", vertelt Marin, die dit seizoen tien keer mocht opdraven in de Eredivisie. Vijf keer ging het om een invalbeurt. Zijn laatste optreden was op 22 januari, toen hij negentig minuten meedeed in de wedstrijd tegen SV Spakenburg (7-0) in de TOTO KNVB Beker. Marin had een basisplaats in de eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen, maar is die inmiddels kwijtgeraakt.

Hij denkt nog weleens terug aan de openingswedstrijd van het seizoen, uit bij Vitesse op 3 augustus. Het werd uiteindelijk 2-2; bij een 2-1 achterstand kreeg Marin een levensgrote kans om de score recht te trekken. Hakim Ziyech stuitte van dichtbij op de voeten van Remko Pasveer, waarna de bal voor de voeten van Razvan Marin viel. Hij schoot voor open doel hoog over. "Ik denk er weleens over na of het anders was gegaan als ik toen wel gescoord had… Dan hadden we nu misschien een ander gesprek gehad. Ik speelde niet constant genoeg die periode. Het verval was te groot. Ik heb er dus begrip voor dat de trainer voor een ander koos."