Erling Braut Haaland gaat bij rentree Bas Dost door waar hij gebleven was

Borussia Dortmund overnacht op de tweede plek in de Bundesliga. Het team van trainer Lucien Favre bleek vrijdagavond veel te sterk voor nummer negen Eintracht Frankfurt: 4-0. Erling Braut Haaland kwam weer tot scoren, nadat hij zaterdag voor het eerst in vijf duels niet het net wist te vinden (4-3 nederlaag bij Bayer Leverkusen). Inmiddels staat de sensatiespits op acht doelpunten in vijf officiële wedstrijden. Dortmund heeft evenveel punten als nummer drie RB Leipzig en een punt achterstand op koploper Bayern München; beide concurrenten komen dit weekend nog in actie.

Bas Dost miste de laatste drie officiële duels van Eintracht door fysieke klachten en begon in Dortmund op de bank. Aan het begin van de tweede helft maakte de aanvaller als invaller zijn rentree. De hoop was gevestigd op de spits, want Eintracht keek aan tegen een 1-0 achterstand. Het enige doelpunt van de eerste helft kwam na 32 minuten van Lukasz Piszczek. Vanbinnen het strafschopgebied legde Achraf Hakimi de bal terug op de rechtsback, die met zijn linkerbeen de rechterhoek vond met een schuiver: 1-0.

Dortmund domineerde in de eerste helft en zodoende was de 1-0 ruststand verdiend te noemen. De score had voor rust hoger kunnen uitvallen en dat gebeurde in de tweede helft alsnog. Vier minuten na de pauze werd Jadon Sancho weggestuurd door Axel Witsel, nam hij de bal knap mee in het strafschopgebied en vond hij de linkerhoek. Kort daarna sloeg Haaland toe: de aanvaller was het eindstation van een vlot lopende aanval en werd uiteindelijk in stelling gebracht door Achraf Hakimi. Raphaël Guerreiro bepaalde de eindstand met een venijnig schot in de rechterhoek, net buiten het zestienmetergebied.