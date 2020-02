VVV-Venlo neemt revanche voor 6-1 nederlaag en blijft ongeslagen in 2020

VVV-Venlo blijft ongeslagen in het kalenderjaar 2020. De ploeg van Hans de Koning boekte vrijdagavond een 1-0 overwinning op Heracles Almelo en overnacht daardoor op de veertiende plaats. VVV won twee van de vijf wedstrijden in het nieuwe kalenderjaar en remiseerde in de andere drie duels. De ploeg is twee punten verwijderd van PEC Zwolle, dat op de onveilige zestiende plek staat en zondag aantreedt tegen Feyenoord.

In november won Heracles nog met 6-1 van VVV, maar in Limburg ging het de ploeg van Frank Wormuth een stuk minder gemakkelijk af. VVV had een duidelijk overwicht aan balbezit, maakte het spel en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Na een slappe voorzet van Oussama Darfalou bleef de bal hangen in het strafschopgebied van Heracles en daardoor kon Johnatan Opuku aan de bal komen. Hij legde terug op aanvoerder Post, wiens schot vanaf twintig meter van richting werd veranderd en binnenzeilde. Het verdedigend werk van Heracles liet veel te wensen over.

Vrijwel direct na de 1-0 kreeg VVV een grote kans om de marge te verdubbelen. Na een uitbraak stond Darfalou vrij voor doelman Janis Blaswich, die het leer tot zijn opluchting over de lat zag gaan. Het spelbeeld bleef lange tijd onveranderd: VVV domineerde en Heracles probeerde langzaamaan dichter bij het doel van Thorsten Kirschbaum te komen. In de slotfase van de eerste helft lukte dat steeds beter. VVV liet Heracles vrij ver komen en Heracles voetbalde soms vrij eenvoudig tussen de linies door. Grote kansen ontstonden daar desondanks niet uit.

Na de pauze was het spel van beide ploegen niet om over naar huis te schrijven. Wormuth haalde dan ook zijn beide buitenspelers uit het veld na een uur spelen: Delano Burgzorg en Silvester van der Water maakten plaats voor respectievelijk Teun Bijleveld en Jeremy Cijntje. De wissels sorteerden niet het gewenste effect. Heracles werd wel iets gevaarlijker, maar creëerde slechts één goede kans, toen Cyriel Dessers net over mikte na voorbereidend werk van Mauro Júnior. In de slotfase van het duel kende Ingmar Oostrom een penalty toe na een vermeende overtreding van John Yeboah, maar na het bekijken van de beelden oordeelde de arbiter dat er sprake was van een fopduik. Ook in de zes minuten durende blessuretijd bleef het bij 1-0 in De Koel.