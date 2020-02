Van der Gijp: ‘Hoe kun je die gozer kopen? Perr Schuurs is drie keer zo goed’

Edson Álvarez stond woensdag negentig minuten op het veld in de bekerwedstrijd tegen Vitesse (0-3 zege), maar maakte weinig indruk op de analisten van Veronica Inside. De verdediger van Ajax, die dit kalenderjaar alleen nog in actie is gekomen in de TOTO KNVB Beker, vormde een centraal duo met Lisandro Martínez. De Argentijn zag er beter uit dan zijn partner, vindt René van der Gijp.

Álvarez oogde onrustig in de eerste helft en veroorzaakte bijna een strafschop, toen hij twee handen om het middel van Bryan Linssen had. Na de pauze groeide Álvarez in de wedstrijd. Hij won uiteindelijk 9 van zijn 12 tackles, maar Van der Gijp was niet onder de indruk. "Die Álvarez kan er gewoon echt niks van", stelt de analist vrijdagavond bij Veronica Inside. Johan Derksen is het daarmee eens. "Dat roep ik al vanaf de eerste dag, maar dan krijg ik de hele goegemeente over me heen, want: ze winnen toch?"

Ajax betaalde afgelopen zomer vijftien miljoen euro aan Club América om Álvarez over te nemen. In zijn eerste weken behoorde hij veelal tot de basiself, maar dit kalenderjaar bestaat het centrale duo in de Eredivisie uit Martínez en Joël Veltman. Daar zal verandering in komen door de blessure die Veltman begin deze maand opliep tegen PSV (1-0 zege). In dat opzicht komt de rentree van Daley Blind goed uit voor Erik ten Hag; de verdediger kwam tegen Vitesse veertien minuten voor tijd binnen de lijnen en maakte zijn eerste minuten na een afwezigheid van ruim twee maanden.

"Hoe kun je zo’n gozer kopen?", doelt Van der Gijp op Álvarez. "Die andere jongen (Lisandro Martínez, red.) vind ik nog niet zo slecht. Die heeft nog wel een soort dynamiek in zijn spel. Maar die Álvarez kan niet eens lopen. Onze vriend van Fortuna Sittard, Perr Schuurs, is drie keer zo goed: aan de bal, maar ook qua uitstraling. Álvarez past toch helemaal niet bij Ajax?" De Mexicaan is echter niet de enige speler die tekortschoot tegen Vitesse, vindt Wim Kieft. Hij vindt middenvelders Carel Eiting en Ryan Gravenberch 'te langzaam'. "Ze hebben geen enkele handelingssnelheid. Die Eiting kan wel balletjes neerleggen, maar je moet het ook kunnen doen als je onder druk staat."