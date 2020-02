Johan Derksen zou ontslag Guardiola begrijpen: ‘Doet het aantoonbaar slecht’

Manchester City is de komende twee seizoenen uitgesloten voor deelname aan de Champions League. The Citizens worden door de UEFA bestraft voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels bij het aantrekken van jonge spelers. Er zouden ongeoorloofde betalingen zijn gedaan aan derden. Naast de uitsluiting volgt een geldboete van dertig miljoen euro. Manchester City komt via de clubsite met een eerste reactie op de harde beslissing van de Europese voetbalbond.

"In december 2018 liet de hoofdonderzoeker van de UEFA al weten wat hij graag als uitkomst zag, zelfs nog voordat het onderzoek was gestart. Het proces dat daarop volgde, dat gebrekkig was en waarover steeds werd gelekt, zorgde ervoor dat er weinig twijfel was over het verdict dat hij zou uitspreken. Manchester City heeft een officiële klacht ingediend bij het onderzoeksorgaan van de UEFA." De nummer twee in de Premier League geeft verder aan dat het sporttribunaal CAS de klacht inmiddels heeft goedgekeurd. Daarnaast wordt benadrukt dat Manchester City veel waarde hecht aan een eerlijk oordeel van een objectieve rechter. Derhalve wordt de zaak aanhangig gemaakt bij het hoogste sporttribunaal in Europa.

Mocht de uitspraak van de UEFA ook in hoger beroep blijven staan, dan komt er een plaatsje vrij in de groepsfase van de Champions League. Manchester City zou zich met de huidige tweede plaats normaal gesproken kwalificeren voor het miljardenbal. De nummer vijf in de Premier League zou in dat geval een toegangsbewijs krijgen. Momenteel bezet promovendus Sheffield United die positie op de ranglijst. Nummer zes Tottenham Hotspur, afgelopen seizoen verliezend finalist in de Champions League, volgt op vier punten. Manchester United en Arsenal hebben een achterstand van respectievelijk vier en acht punten.

René van der Gijp denkt niet dat Manchester City echt wordt uitgesloten voor de Champions League. "Dat wordt wel weer teruggedraaid, joh", zegt de analist in Veronica Inside. "Die UEFA kan toch niet meer zonder die Arabieren, joh. Als die Arabieren er in een keer uitstappen met zijn allen ligt het hele voetbal op zijn gat." Tafelgenoot Johan Derksen spitst het probleem toe op manager Josep Guardiola. "Ik las van de week dat de trainer ook onder druk stond als hij niet wint van Real Madrid (in de achtste finale van de Champions League, red.). Dat hij er misschien uitvliegt bij Manchester City."

Derksen is geen liefhebber van het ontslaan van trainers, al blijkt dat niet direct uit zijn uitleg. "Ik ben er nooit voor om trainers te ontslaan, want ze zijn net zo goed als het materiaal dat ze hebben. Maar hij heeft het allerbeste materiaal en staat een straatlengte achter op Liverpool (22 punten). Als hij dan ook wordt uitgeschakeld in de Champions League, dan kan ik mij voorstellen dat de geldschieter zegt: 'Een hele hoop babbels, maar wanneer ga je nou eens winnen?' Als er iemand in aanmerking komt voor ontslag, is Guardiola het. Je hoeft ook geen medelijden te hebben, want hij is financieel onafhankelijk. En hij heeft morgen weer een andere club. Maar hij doet het aantoonbaar slecht bij Manchester City."

Het nieuws over de uitsluiting van Manchester City slaat in als een bom in Engeland. Gary Lineker, presentator van Match of the Day vraagt zich gelijk af wat er gaat gebeuren met de Champions League-plaats van de regerend landskampioen. "Gaat de nummer vijf daarmee aan de haal of houden we drie clubs over in de Champions League?", vraagt de oud-international van Engeland zich af. De in het buitekand opererende voetbaljournalist Jurriaan van Wessem weet niet zeker of Manchester City de enige club is die wordt bestraft door de UEFA. "Welke club is de volgende? Paris Saint-Germain?"

Jim White, presentator van Sky Sports, werpt gelijk een belangrijke vraag op: Is Guardiola volgend seizoen nog manager van Manchester City, nu zijn elftal na de zomerstop niet in Europa actief zal zijn? "Hij is naar de club gehaald om onder meer de Champions League te veroveren. Blijf hij na dit seizoen aan als manager? Dat is momenteel de grote vraag. Een zware, echt loodzware straf is er uitgedeeld door de UEFA aan Manchester City vanavond."