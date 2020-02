Eljero Elia zegeviert met Istanbul Basaksehir over Besiktas van Jeremain Lens

Istanbul Basaksehir overnacht als koploper in de Süper Lig. De ploeg van Okan Buruk won vrijdagavond met 1-0 van nummer zeven Besiktas. Dit weekend kan Basaksehir nog worden ingehaald door Trabzonspor en Sivasspor, die tegen elkaar uitkomen. Jeremain Lens deed negentig minuten mee bij Besiktas, terwijl Elia na ruim zeventig minuten naar de kant werd gehaald bij Basaksehir.

Sergen Yalçin, de trainer van Besiktas, verraste door Lens op te stellen als rechtsback. Hij was de vervanger van de geschorste Gökhan Gönül en kreeg uitgerekend landgenoot Eljero Elia tegenover zich op de flank. Voorafgaand aan de 1-0, kort na de pauze, wilde Lens Mahmut Tekdemir van de bal zetten op het middenveld. Tekdemir kreeg de bal desondanks bij Edin Visca, waarna een drie-tegen-drie-situatie ontstond. Visca vond Demba Ba, die het leer langs doelman Loris Karius schoof: 1-0. Besiktas was niet in staat om nog wat aan die stand te doen.