Quique Setién: ‘Dat is waarom er geen maat op Frenkie de Jong staat’

Frenkie de Jong maakt grote indruk op Quique Setién. Daags voor de competitiewedstrijd tegen Getafe steekt de trainer van Barcelona op de persconferentie de loftrompet over zijn middenvelder, die zondag nog tot scoren kwam in het gewonnen uitduel met Real Betis (2-3). Volgens Setién ontwikkelt De Jong zich voortdurend en schaaft hij zijn spel steeds bij, om maar beter te kunnen worden als voetballer.

"Frenkie de Jong is een speler die steeds meer wil leren en zichzelf constant wil ontwikkelen", wordt Setién op de persconferentie geciteerd door Mundo Deportivo. "Dat is waarom ik denk dat er geen maat op hem staat. Ik weet niet hoe ver hij kan reiken. Hij presteert op iedere training goed. Ik hoop dat hij blijft groeien en alsmaar beter wordt." Setién weidt niet uit over de dingen die De Jong leert, maar duidelijk is wel dat de ex-Ajacied onder de nieuwe trainer meer aan aanvallen toekomt.

In 6 wedstrijden onder Setién vuurde De Jong 5 schoten af, terwijl hij in 26 optredens onder voorganger Ernesto Valverde in totaal maar 3 keer schoot. Zijn treffer tegen Real Betis betekende voor De Jong zijn eerste doelpunt sinds 14 september, toen hij scoorde in de thuiswedstrijd tegen Valencia (5-2). Onder Valverde, zo blijkt uit cijfers van Opta, had De Jong gemiddeld 1,3 balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied per 90 minuten; onder Setién zijn dat er 3,5. Hoewel De Jong dus zorgt voor een aanvallende impuls, is de club nog altijd op zoek naar een nieuwe aanvaller.

Barcelona hoopt op toestemming van LaLiga om, buiten de transferperiode om, een vervanger voor de langdurig geblesseerde Ousmane Dembélé te strikken. De voetbalbond heeft een speciale regel die een dergelijke transfer toestaat, mits er sprake is van een ernstige blessure. Loren Morón van Real Betis, Ángel Rodríguez van Getafe en Lucas Pérez van Deportivo Alavés worden als opties genoemd om de voorhoede deze maand nog te versterken. Setién beaamt dat de club bezig is met een transfer, maar nog wacht op goedkeuring. "Het lijkt me duidelijk dat LaLiga toestemming hoort te geven en ik denk dat de club er hard aan werkt."