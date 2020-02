Valentijn Driessen: ‘Altijd informeren, Ajax heeft goede contacten met Raiola’

Valentijn Driessen is ervan overtuigd dat Mohamed Ihattaren open staat voor een transfer naar Ajax, zo laat hij weten op de website van De Telegraaf. Driessen ziet de PSV-middenvelder als kandidaat om Hakim Ziyech na dit seizoen op te volgen, terwijl hij ook Calvin Stengs een goede optie vindt om Ajax te versterken. Volgens de chef voetbal van de krant is Ihattaren voor een relatief laag bedrag op te halen bij PSV.

Driessen zou Ihattaren een heel goede optie vinden voor Ajax. “Ihattaren is ook niet zo duur, want die voetbalt volgens mij nog voor een jeugdcontract. Zijn contract is misschien wel wat bijgesteld, maar die is voor redelijk weinig op te halen”, zegt hij in een video op de website van de krant over de achttienjarige Ihattaren, die tot medio 2022 vastligt in Eindhoven. “Stengs is ook al international en die zit al in een verdere fase in zijn carrière. Ik denk dat dat een ideale vervanger is voor Ziyech.”

Ihattaren en Stengs worden vertegenwoordigd door zaakwaarnemer Mino Raiola. “Zeker informeren”, reageert Driessen. “Ajax heeft ook goede contacten met Raiola. Als dit soort buitenkansjes zich voordoen, moet je gewoon toeslaan.” De verslaggever denkt dat Ihattaren een overstap naar Ajax wel ziet zitten. “Als hij weet dat Ajax Champions League speelt en hij daar een goede kans maakt om aan spelen toe te komen, dan zal hij daar ongetwijfeld oren naar hebben. Waarom niet?”

Driessen vindt dat clubs als PSV en AZ niet bij voorbaat moeten zeggen dat ze niet meewerken met een transfer naar Ajax. “Op het moment dat Ajax genoeg geld biedt en die jongens een bepaald toekomstperspectief voorhoudt... Bij AZ hebben ze een minder toekomstperspectief dan bij Ajax”, stelt hij. “Bij Ajax speel je bijna gegarandeerd Champions League. Dan kom je als speler op een heel ander niveau terecht en dat kan je een speler niet ontnemen.”

Van Stengs verwacht Driessen dat hij graag naar Ajax zou willen. “Die jongen zal echt zeggen dat hij van AZ naar Ajax wil, omdat hij op een hoger niveau wil voetballen en Ajax speelt op een hoger niveau. Dan kan je hem wel verkopen aan Brighton, maar dan kom je daar op de bank. Wat heeft zo’n jongen dan bij Brighton te zoeken? Omdat AZ niet wil dat hij naar Ajax gaat? Ik vind dat je ook moet kijken naar de ontwikkeling van de speler. Het is jouw speler en daar ben je trots op, maar de volgende stap ontneem je hem? Omdat je liever hebt dat hij niet naar Ajax gaat, maar naar Hoffenheim of weet ik veel wat voor club. Dit zijn geen jongens die direct bij Tottenham Hotspur kunnen aanklampen.”