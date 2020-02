Besiktas-trainer verbaast met basisplaats Jeremain Lens in achterhoede

Besiktas treedt vrijdagavond aan tegen Medipol Basaksehir met Jeremain Lens als rechtsback. De ex-aanvaller van onder meer AZ en PSV wordt door trainer Sergen Yalcin als verdediger opgesteld tegen de nummer drie van de Turkse competitie. Lens speelt doorgaans als rechtsbuiten, maar de coach geeft Abdoulay Diaby op die positie de voorkeur. Mogelijk vecht de Oranje-international duels uit met Eljero Elia, want de Nederlandse aanvaller staat in de basis aan de kant van Medipol.

Gökhan Gönül, de vaste rechtsback van Besiktas, pakte vorige week geel tegen Gaziantep en is geschorst voor het duel van vrijdagavond. Het is niet de eerste keer dat Lens als rechtsback in actie moet komen. In 2013 deed Dick Advocaat als trainer van PSV noodgedwongen een beroep op hem als verdediger, nadat Atiba Hutchinson zijn tweede gele kaart kreeg tegen FC Utrecht.

Lens deed het in dat duel niet onverdienstelijk, al gaf hij na afloop aan dat hij een loopbaan als rechtervleugelverdediger niet zag zitten. Ook Advocaat zei na de wedstrijd dat hij niet overwoog om Lens opnieuw te gebruiken als verdediger. “Dat lijkt me niet verstandig”, zei hij destijds.