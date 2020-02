Sky Sports waarschuwt Hakim Ziyech na toptransfer voor ‘different animal’

Nu de transfer van Hakim Ziyech van Ajax naar Chelsea is afgerond, begint ook in Engeland het speculeren. Manager Tony Pulis verwacht dat het flink aanpoten wordt voor Ziyech om het niveau van de Premier League bij te kunnen benen. De ervaren oefenmeester erkent dat de statistieken van Ziyech bij Ajax voor zich spreken, maar waarschuwt dat het afwachten is hoe de 26-jarige vleugelspits annex aanvallende middenvelder het zal doen op een veel hoger podium.

"Ik denk dat je heel, heel voorzichtig moet zijn", stelt Pulis, die jarenlang in de Premier League heeft gewerkt als manager, in het programma The Debate op Sky Sports. "Nederlands voetbal is geen Premier League-voetbal. Als je zoveel geld uitgeeft, hoop en bid je dat het goed gaat, maar er is absoluut een verschil in niveau tussen de competities. De Eredivisie is een goede competitie, en Ajax was fabuleus afgelopen jaar, maar de Premiership is een 'different animal'. Nederlands voetbal is langzamer en technischer. De snelheid en kracht waarmee in de Premiership wordt gespeeld is van een heel andere orde."

Ziyech heeft de laatste twee seizoenen in de Champions League-campagnes van Ajax een goede indruk achtergelaten, ziet ook Pulis. "Je kan geen kritiek hebben op wat hij tot nu toe bereikt heeft. Wat ik wil zeggen is: de Premier League is waarschijnlijk de beste competitie ter wereld. Die jongen gaat merken dat hij tegen veel krachtigere verdedigers komt te spelen. Het wordt interessant om te zien hoe hij zich aanpast en hoe snel dat gaat."

Voormalig spits Kevin Philips, die eveneens aanwezig is in de tv-studio, laat een positiever geluid horen. "Ik denk dat het een geweldige aankoop is", zegt de oud-spits van onder meer Sunderland. "Veertig miljoen euro, dat is tegenwoordig een schijntje. Een wide player, die op rechts speelt met een fantastische linkervoet. Hij scoort goals, hij bereidt ze voor, hij is snel, alles waar Chelsea naar op zoek is eigenlijk. Willian gaat aan het einde van het seizoen weg. Dan heb je nog Pedro, maar je hebt twee spelers nodig om dat in te vullen. Hij heeft ook de goede leeftijd."

Philips denkt dat Ziyech onder de leiding van manager Frank Lampard in staat is om de overstap van de Eredivisie naar de Premier League succesvol te maken. "Frank heeft laten zien dat hij goed kan werken met jonge spelers en ze beter kan maken. Dat is waarom ik ook denk dat de nieuwe aanwinst, de Marokkaanse jongen, goed gaat passen bij Chelsea. Frank heeft dat ook laten zien met Tammy Abraham en Mason Mount, die allebei de overstap hebben gemaakt vanuit de Championship, wat een enorme stap voorwaarts is."