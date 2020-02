Neymar wekt grote verbazing in Parijs: ‘Wat voor spelletjes speelt hij?’

Terwijl niemand bij Paris Saint-Germain duidelijkheid heeft of Neymar komende dinsdag kan aantreden tegen Borussia Dortmund, meldde de flamboyante stervoetballer zich donderdag in alle vrolijkheid voor een modeshow in Düsseldorf. Het nieuws leidt tot grote verbazing in de Franse media. "Wat voor spelletjes is Neymar aan het spelen?", zo vraagt Le Parisien zich af.

Neymar was donderdagavond als uithangbord van het kledingmerk Replay in Duitsland, terwijl hij zich volgens Le Parisien beter zou kunnen bekommeren om zijn herstel. De 28-jarige Braziliaan is revaliderende van een ribblessure, die hem al sinds 1 februari aan de zijlijn houdt. "Het evenement mag dan al weken gepland zijn, en zijn status als voetballer pleit hem niet vrij van contractuele verplichtingen, maar dit kwam toch wel op een heel ongeschikt moment", schrijft de Parijse krant.

De krant roept in herinnering dat Neymar zijn 28ste verjaardag twee weken geleden ook al uitbundig vierde. "Neymar vierde zijn verjaardag in een trendy club in de Franse hoofdstad, in gezelschap van ongeveer twintig van zijn teamgenoten. Een feest dat, slechts 48 uur na de wedstrijd tegen Nantes, tot gefronste wenkbrauwen leidde. En dan had de Braziliaan de avond voor het duel met Nantes zelf ook nog een ribblessure opgelopen."

Aanvankelijk werd gedacht dat Neymar snel hersteld zou zijn van zijn kwetsuur, maar inmiddels zijn er twijfels over zijn meespelen tegen Dortmund in de achtste finale van de Champions League. "Ik weet niet honderd procent zeker of hij kan spelen", zei trainer Thomas Tuchel eerder. "Was dat gerelateerd aan de aanhoudende pijn van zijn ster, of aan diens nevenactiviteiten?", vraagt Le Parisien zich af.

"Zeker is wel dat Neymar sinds zijn komst drie van de vier wedstrijden om de achtste finale heeft gemist en dat hij zich niet op een zeer professionele manier voorbereidt op de volgende." In Neymars eerste seizoen bij PSG gingen de Fransen er al in de achtste finale uit tegen Real Madrid. In de uitwedstrijd in Spanje ging Neymar met PSG met 3-1 onderuit, terwijl de Zuid-Amerikaan de return in Parijs (1-2 nederlaag) aan zich voorbij moest laten gaan door een voetblessure. Vorig jaar tegen Manchester United miste hij zelfs beide wedstrijden door een enkelblessure.