Pelé (79) ontkracht uitlatingen van zoon: ‘Ik heb goede en slechte dagen’

Pelé neemt afstand van de uitlatingen die zijn zoon Edinho eerder deed over zijn gezondheid. Volgens de 79-jarige legendarische oud-voetballer gaat het helemaal niet zo slecht met hem als zijn 39-jarige zoon onlangs vertelde op de Braziliaanse televisie. "Ik voel me goed", reageert Pelé.

Pelé heeft een nieuwe heup, maar de revalidatie verliep niet goed, waardoor de oud-aanvaller niet meer goed kan lopen. "Ik accepteer mijn fysieke beperkingen zo goed als ik kan, maar ik ben van plan om bezig te blijven", zegt de drievoudig wereldkampioen daarover. "Ik heb goede en slechte dagen, maar dat is normaal voor iemand van mijn leeftijd. Ik ben niet bang en vertrouw in alles wat ik doe."

Edinho schetste eerder een veel negatiever beeld over zijn vader. "Hij is erg fragiel en teruggetrokken", zei Edinho, die zelf als doelman het profvoetbal haalde. "Ik kan me zijn situatie voorstellen. Stel je voor, hij is de koning, hij was altijd een imposant figuur en nu kan hij niet goed meer lopen. Hij schaamt zich, hij wil niet meer naar buiten en gezien worden, wat inhoudt dat hij zijn huis bijna niet verlaat."

"Zijn problemen qua mobiliteit hebben een soort depressie veroorzaakt", voegde Edinho daar nog aan toe. Pelé maakte tijdens zijn voetballoopbaan 1.281 doelpunten in 1.363 wedstrijden en heeft daarmee nog altijd een record in handen. Met 77 doelpunten in 92 interlands is de voormalig spits topscorer aller tijden van Brazilië. Neymar zit zijn landgenoot met 61 treffers in 101 interlands wel op de hielen.