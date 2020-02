Ajax loot ondanks confrontatie met Atlético Madrid gunstig in Youth League

Ajax Onder-19 is vrijdagmiddag bij de loting voor de achtste finale van de Youth League gekoppeld aan Atlético Madrid. De loting pakt gunstig uit voor de ploeg van trainer John Heitinga, die een thuiswedstrijd tegen de Madrileense jongelingen speelt op Sportpark de Toekomst. Er volgt geen returnduel in het jeugdtoernooi.

De confrontatie tussen Ajax Onder-19 en de leeftijdsgenoten van Atlético Madrid vindt plaats op dinsdag 3 of woensdag 4 maart. Er is direct doorgeloot, waardoor Ajax ook de tegenstanders uit de eventuele volgende rondes kent. In de kwartfinale, die gespeeld wordt op dinsdag 17 of woensdag 18 maart, kunnen de Amsterdammers stuiten op de winnaar van het tweeluik tussen Rode Ster Belgrado en FC Midtyjlland.

De laatste fase van het toernooi vindt plaats in Nyon in Zwitserland. Daar worden op 17 april de halve finales afgewerkt, waarna op 20 april de finale volgt. Ajax kan in de halve finale Bayern München, Dinamo Zagreb, Benfica of Liverpool tegenkomen. Mocht Ajax de finale bereiken, dan spelen de Amsterdamse talenten op papier thuis.

Ajax Onder-19 maakte in de eerste seizoenshelft indruk door de groep met Lille OSC, Chelsea en Valencia te winnen. De zestienjarige Youri Regeer, die op het middenveld van Ajax O19 speelt, staat met vijf treffers uit vier duels derde op de topscorerslijst van het toernooi. Ook talenten als Brian Brobbey en Kenneth Taylor vielen op met goede prestaties in de Europese wedstrijden van voor de winterstop.