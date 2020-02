Frank Lampard heeft belangrijke rol in gedachte voor Hakim Ziyech

Frank Lampard is dolblij met de komst van Hakim Ziyech. De Chelsea-manager heeft op de clubwebsite verheugd gereageerd op het aantrekken van de Ajax-speler. Beide clubs meldden donderdag een akkoord over de transfersom van maximaal 44 miljoen euro. Wanneer Ziyech ook een persoonlijk akkoord bereikt, zet hij zijn handtekening onder een langdurig contract op Stamford Bridge. “Ik ben bekend met zijn kwaliteiten”, aldus Lampard over de Marokkaans international.

Lampard kwam Ziyech dit seizoen al twee keer tegen in de Champions League bij ontmoetingen tussen Ajax en Chelsea. “Hij is een speler van wie we hopen dat hij creativiteit aan ons spel kan toevoegen”, vertelt Lampard. “Vorig seizoen merkte ik hem voor het eerst op toen Ajax zo ver kwam in de Champions League. Ik vond hem toen al een van de betere spelers, met name in de wedstrijden tegen Tottenham.”

Dit seizoen maakte Ziyech een uitstekende indruk op Lampard in de twee duels tussen Ajax en Chelsea. Op Stamford Bridge werd het 4-4 en Ziyech was direct betrokken bij drie van de vier goals. Lampard was sindsdien overtuigd van de kwaliteiten van de Ajacied. “Dit seizoen stonden we twee keer tegenover hem, dus ik weet veel over hem. Hij heeft een fantastisch linkerbeen, speelt vaak vanaf de rechterkant, maar hij is ook goed achter de spitsen.”

Lampard verwacht dat Ziyech Chelsea kan helpen om wedstrijden te beslissen. “Als je naar ons kijkt dit seizoen, dan zijn er wedstrijden geweest waarin we moeite hadden om de deur te openen. Hij is absoluut een speler die in dat soort situaties belangrijk kan zijn met zijn creativiteit. Hij kan iets anders aan ons spel toevoegen, dus daar zijn we heel blij mee. Ik weet dat hij nu nog niet komt, maar ik denk dat het een mooi vooruitzicht is voor de club en de fans om te weten dat hij hier volgend seizoen speelt.”