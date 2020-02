‘Chelsea volgde Ziyech drie jaar lang; deal kwam eind vorig jaar op gang’

De transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea is niet over een nacht ijs gegaan. Volgens The Athletic werd de Marokkaans international al jarenlang gevolgd door de Engelse topclub. Chelsea heeft Ziyech drie jaar lang gescout en raakte uiteindelijk overtuigd. Donderdag meldden beide clubs dat de aanvallende middenvelder na dit seizoen voor minimaal veertig miljoen euro overstapt naar Stamford Bridge. Dat bedrag kan via bonussen met vier miljoen euro oplopen.

Ziyech had de afgelopen jaren al indruk gemaakt op the Blues en deed dat in de eerste seizoenshelft ook op Stamford Bridge. In de confrontatie met zijn nieuwe werkgever in de Champions League speelde hij sterk en scoorde hij op prachtige wijze vanuit een vrije trap. Bronnen laten aan The Athletic weten dat Chelsea niet langer wilde wachten en in januari al zaken wilde doen met Ajax. De basis van de deal werd al voor Kerstmis gelegd.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars weigerde Ziyech vorige maand al te laten gaan. Met oog op de Eredivisie, TOTO KNVB Beker en Europa League wilde Ajax geen basisspelers laten gaan, laat staan Ziyech. Chelsea mocht eindelijk weer zaken doen doordat de transferban werd opgeheven. Nadat Ajax de ex-speler van sc Heerenveen en FC Twente pas in de zomer wilde laten gaan, besluit Chelsea het geduld te bewaren. De Premier League-club koos niet voor het aantrekken van een andere speler, maar hield het vizier gericht op de lange termijn. Zodoende werden deze week de gesprekken tussen Ajax en Chelsea hervat en duurde het niet lang voordat er een akkoord werd bereikt over de transfersom.

Ziyech is de eerste Chelsea-aankoop sinds het transferverbod van Chelsea. De verwachting is dat manager Frank Lampard komende zomer veel nieuwe spelers gaat verwelkomen. Volgens The Sun en Daily Mirror gaat de huidige nummer vier van de Premier League komende zomer de portemonnee trekken voor Jude Bellingham (Birmingham City) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund), terwijl ook Olympique Lyon-spits Moussa Dembélé serieus in beeld is.