‘Ik kan dit niet lezen over Ziyech zonder in lachen uit te barsten’

Hakim Ziyech verkast komende zomer van Ajax naar Chelsea, dat maximaal 44 miljoen euro betaalt. Veel voetbalfans in Nederland maken via social media hun verdriet kenbaar dat de aanvallende middenvelder na dit seizoen niet meer op de Nederlandse velden te bewonderen zal zijn. Henk Spaan noemt de fanbase van Ziyech 'een opvallend aspect' bij deze miljoenentransfer.

"Sinds de Beatles in het Shea Stadium heb ik niet meer zo'n onvoorwaardelijke liefde gezien", stelt de journalist in Het Parool vast. "Mijn dochter, die maanden bezig was om het juiste uitshirt met 'Ziyech' achterop te verkrijgen. Op Twitter zie je hartverscheurende teksten over zijn vertrek naar Chelsea. Lodewijk Asscher twitterde zijn verdriet."

Spaan memoreert in zijn column ook een artikel in De Groene Amsterdammer van Sofie Lakmaker. "Hakim Ziyech doet me in meerdere opzichten denken aan God, en misschien wel het meest door zijn totale onbereidwilligheid om aan zichzelf te werken. Ik kan dit niet lezen zonder in lachen uit te barsten en 'ja, zo is het' te zeggen", aldus Spaan.

De columnist weet dat Ziyech veel te verduren heeft gekregen gedurende zijn tijd in Amsterdam. Waar de spelmaker in zijn eerste jaren nog veel kritiek kreeg vanwege onder meer zijn houding, is de Marokkaans international nu enorm geliefd. "Ziyech werd van een speler die bij de bus een zet kreeg van een hooligan tot de voetballer met de loyaalste en intelligentste volgelingen", besluit Spaan.