‘Mourinho zei precies zoals ik het nu zeg, ik was in shock, het raakte me’

José Mourinho kan spelers op verschillende manieren motiveren, zo weet Chelsea-verdediger Kurt Zouma. De huidige manager van Tottenham Hotspur was eerder actief bij the Blues en werkte op Stamford Bridge samen met de stopper. Zouma vertelt in gesprek met RMC Sport dat de Portugees bikkelhard kon zijn tegenover zijn spelers.

"Ik kan me niet herinneren welke wedstrijd het was, maar we verloren met 1-3. De volgende dag sprak Mourinho me aan en nam hij me mee naar zijn kantoor. Hij vroeg of alles goed was met mij. Ik zei van wel. Hij vroeg toen of ik dat zeker wist. Ik zei wederom 'ja'. Hij antwoordde met: ik vraag het omdat je waardeloos was dit weekend", zo memoreert Zouma.

Mourinho pleit voor naamsverandering VAR: 'Scheidsrechter op het veld beslist niet meer'

"Hij zei precies zoals ik het nu zeg, zo direct. Ik was in shock, maar het zorgde er wel voor dat ik op het veld hem meteen van repliek wilde dienen. Ik herinner me nog dat het me echt pijn deed, het raakte me. Maar ik wilde hem laten zien dat ik er goed op zou reageren", aldus Zouma, die het niet eens is met het beeld dat Mourinho niet voldoende gebruik maakt van jonge spelers.

"Hij houdt gewoon van overwinningen. Hij gebruikt alles wat er voor handen ligt om dit te bewerkstelligen. Ik kwam bij Chelsea toen ik negentien jaar was en ik speelde onder hem. Ik kreeg kansen en speelde mijn wedstrijden. Ik weet niet wat de buitenwereld denkt, we hebben allemaal een andere mening, maar ik ben die mening niet toebedeeld", besluit de 25-jarige Fransman.