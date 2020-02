Bazoer incasseert dreun bij Vitesse en kan niet leunen op reputatie

Riechedly Bazoer moet beter presteren bij Vitesse om in aanmerking te komen voor een basisplek, zo stelt Edward Sturing. De middenvelder werd afgelopen zomer voor anderhalf miljoen euro overgenomen van VfL Wolfsburg, maar de coach van de Arnhemmers zegt in gesprek met de Gelderlander dat deze transfersom niets zegt over het aantal speelminuten van Bazoer bij Vitesse.

'Om een worstelend Vitesse op de rit te krijgen, is eenheid nodig. En volledige overgave. De zesvoudig international van Oranje laat dat in de ogen van de trainer niet zien', aldus de krant. "Op dit moment is Bazoer niet goed genoeg op de positie waar hij graag wil spelen", zo laat Sturing weten aan het dagblad. “Ik maak een andere keuze. Dat is topsport."

Dat er sprake zou zijn van kapitaalvernietiging zegt de trainer weinig. "Ik kijk niet naar reputaties. Iedereen heeft dezelfde eisen. Kwaliteit telt. Je reputatie moet je elke dag weer waarmaken", aldus Sturing. Bazoer kwam eerder in conflict met Leonid Slutsky, die inmiddels is vertrokken uit Arnhem. Sturing geeft aan dat hij geen frictie heeft met Bazoer.

"Dat was de hitte van het moment. Frustratie, omdat het voetbal slecht was", aldus Sturing over de confrontatie tussen Slutsky en Bazoer, die tot de zomer van 2022 vastligt bij de huidige nummer zes van de Eredivisie. "Ik ben absoluut niet klaar met Bazoer. We gaan aan de slag om hem terug te brengen. Dat ligt grotendeels bij hem. Als technische staf willen wij hem helpen."