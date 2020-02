‘Nieuwe gesprekken lonken bij PSV door te hoge transfersom van vijf miljoen’

Anderlecht overweegt Derrick Luckassen definitief over te nemen van PSV, zo meldt Het Nieuwsblad vrijdagochtend. Momenteel wordt de verdediger gehuurd van de Eindhovenaren, waarbij Anderlecht een koopoptie van vijf miljoen euro heeft. Dit bedrag is echter te hoog voor de Belgische club, waardoor nieuwe onderhandelingen met PSV worden verwacht.

Luckassen is aan een goed seizoen bezig bij Paars-Wit. De verdediger verdween sinds oktober niet meer uit de basis en kon op verschillende posities in de defensie van waarde zijn voor de huidige nummer negen van de Jupiler Pro League. Luckassen ligt nog tot medio 2022 vast bij PSV, maar eerder gaf de stopper aan dat hij een terugkeer naar de club niet zag zitten.

Toon Gerbrands: 'We moeten het met z'n allen doen'

De 24-jarige verdediger was vooral ontstemd over de wijze waarop Mark van Bommel, inmiddels ex-trainer van PSV, met hem omging. "Ik zeg je hier en nu dat ik niet meer terugkeer. Van Bommel zit daar nog wel even en zolang hij daar zit, keer ik zeker niet terug. Dat is geen wrok, hij ligt me gewoon niet. PSV is een afgesloten hoofdstuk", aldus Luckassen eerder tegenover Voetbalkrant.

Bij Anderlecht moet men flink 'slikken' als er gekeken wordt naar de aankoopoptie, vervolgt Het Nieuwsblad. 'Aanvankelijk zagen de Brusselaars Luckassen ook maar als een tijdelijke oplossing voor één seizoen, maar gezien zijn prestaties is die mening wel bijgesteld.' Tot op heden speelde Luckassen twintig duels voor Anderlecht, met een goal als resultaat.