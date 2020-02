Jamie Carragher: ‘Ik had verwacht dat Liverpool ook aan Ziyech zou denken’

De zomerse transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea is het bewijs dat de club uit Londen zich met oog op komend seizoen vooral aan de zijkanten wil versterken, zo stelt Jamie Carragher. De oud-verdediger en analist van Sky Sports looft de slagvaardigheid van Chelsea om zich nu al van de komst van de Marokkaans international van Ajax te verzekeren. “Ik denk dat deze transfer meteen duidelijk maakt dat Chelsea wanhopig op zoek is naar versterkingen aan de zijkant.”

Carragher verwacht namelijk dat Chelsea na dit seizoen enkele buitenspelers zal uitzwaaien. “Ik verwacht dat er iets met Pedro en Willian in de zomer gaat gebeuren. Pedro heeft niet veel gespeeld en Willian wordt elke transferperiode met een vertrek in verband gebracht, plus de leeftijd die ze hebben”, somde de oud-verdediger in de studio van Sky Sports op. De contracten van de Spanjaard en de Braziliaan op Stamford Bridge lopen na dit seizoen ten einde.

“Het zijn dus buitenspelers waar Chelsea naar op zoek is. Ziyech liet afgelopen seizoen in de Champions League geweldige dingen zien. Ik had verwacht dat Liverpool ook aan Ziyech zou denken”, vervolgde de voormalig Liverpudlian. “Hij is iemand die aan beide kanten kan spelen als potentiële back-up van Sadio Mané of Mohamed Salah. Ik denk dat het duidelijk is dat Frank Lampard niet blij was met datgene wat in januari op de transfermarkt is gebeurd en dat ze daarom nu al toeslaan.”

Chelsea wilde Ziyech het liefste afgelopen maand al overnemen, maar Ajax weigerde mee te werken aan een vertrek tijdens het seizoen. Na vier seizoenen verhuist de aanvallende middenvelder in de zomer alsnog van Amsterdam naar Londen. De afgelopen jaren werd vaak gespeculeerd over een vertrek van de spelmaker bij Ajax. Transfers naar onder meer AS Roma en Sevilla gingen om uiteenlopende redenen echter niet door. “Ik voel me thuis hier en ruil deze club niet zomaar in”, zei hij vorig jaar zomer.