Engeland in de ban van Jude Bellingham, het grootste talent na Wayne Rooney

Geen dag gaat voorbij of Jude Bellingham wordt door de Engelse tabloids gelinkt aan de grootste clubs uit de Premier League. Het zestienjarige toptalent lijkt niet meer te houden voor Birmingham City, dat komende zomer een enorm geldbedrag gaat verdienen aan de middenvelder. Bedragen van liefst zestig miljoen euro worden genoemd in de Engelse wandelgangen. Maar wie is Bellingham? En waarom wil de Engelse top zo ver gaan om hem in huis te halen?

Door Yanick Vos

Arsenal, Manchester United, Liverpool en Chelsea zouden allemaal het oog hebben laten vallen op het talent. Gigantische bedragen gaan de ronde en volgens The Sun zouden United en Chelsea zelfs een recordbedrag overhebben voor whizkid Bellingham. De krant schrijft donderdag over een transfersom van 42 miljoen euro. Beide clubs zouden daar nog eens achttien miljoen euro aan variabelen bovenop willen doen. De interesse is enorm, want behalve de Engelse top zouden ook Barcelona en Real Madrid achter hem aan zitten, terwijl ook Borussia Dortmund een oogje op hem heeft. Engelse media zijn ervan overtuigd dat Bellingham het grootste talent is op de Britse voetbalvelden sinds Wayne Rooney.

Wie is Jude Bellingham?

Bellingham werd op 29 juni 2003 geboren in Stourbridge, aan de rand van Birmingham. Het was al snel duidelijk dat hij een balletje kon trappen en kwam op negenjarige leeftijd terecht in de opleiding van Birmingham City. Hij doorliep de jeugdelftallen en maakte in oktober 2018 op vijftienjarige leeftijd al zijn debuut in de Onder-23 ploeg van de Championship-club. Het werd een debuut om nooit te vergeten, want op bezoek bij Nottingham Forest tekende hij in de 87ste minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Bellingham ontwikkelde zich rezendsnel en mocht zich intussen ook Engels jeugdinternational noemen. In maart 2019 had hij al drie doelpunten en tien wedstrijden voor het development team van Birmingham achter zijn naam staan.

Bellingham was pas vijftien jaar toen hij voor het eerst werd opgenomen in de wedstrijdselectie van het eerste elftal. Op 29 maart zat hij voor het eerst op de bank bij de uitwedstrijd van Birmingham City tegen West Bromwich Albion. Tot een invalbeurt kwam het toen nog niet. Vlak nadat hij zijn zestiende verjaardag vierde zette de middenvelder zijn handtekening onder een scolarship-deal bij Birmingham, goed voor 145 pond per week, omgerekend zo’n 174 euro. De clubleiding besefte dat het met Bellingham goud in handen had. De technische staf wilde meer van hem zien en besloot hem in de voorbereiding op dit seizoen mee te nemen op trainingskamp naar Portugal.

De statistieken van Jude Bellingham dit seizoen in de Championship

Gary Monk was net ontslagen als manager en het stokje werd overgenomen door Josep Clotet Ruiz, die als assistent-trainer al werkzaam was bij de club. Hij had al snel door hoe goed Bellingham was en haalde hem definitief bij de A-selectie. Het talent kreeg voor dit seizoen rugnummer 22. Op 6 augustus werd Bellingham met 16 jaar en 38 dagen de jongste speler in het eerste elftal van Birmingham City. Hij speelde daarmee Trevor Francis uit de boeken. Hij was in 1970 16 jaar en 139 dagen oud bij zijn debuut. “Ik kan er met mijn verstand nog steeds niet bij”, reageerde Bellingham nadat hij het record van Francis had verbroken. “Er hebben geweldige spelers gespeeld voor deze club, onder wie Trevor Francis. Dat ik zijn record verbreek is een geweldige eer en ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen.”

Thuisdebuut om nooit te vergeten

Dat was niet het enige record dat Bellingham zou verbreken. Op 31 augustus maakte hij zijn thuisdebuut in de wedstrijd tegen Stoke City. Hij was na een half uur spelen de vervanger van de geblesseerde Jefferson Montero. Bij een 0-1 achterstand was het Lukas Jutkiewicz die voor de gelijkmaker tekende en daarna zorgde voor Bellingham voor de winnende treffer. Hij werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit voor Birgminham City. “Bellingham speelde een ontzettend goede wedstrijd”, zei manager Pep Clotet na afloop in gesprek met de BBC. “We lieten hem invallen omdat we dachten dat hij er klaar voor was en de omstandigheden waren goed. We hebben Jude afgelopen zomer geholpen om volwassener te worden. Hij heeft het verdiend. Dit was geen cadeautje, maar het was een beloning voor het harde werken.”

“Als je zo jong bent, dan denk je niet dat je al de kans krijgt om erin te komen. Ik ben Pep ontzettend dankbaar dat hij mij deze kans heeft geboden, ook al ben ik nog zo jong en was het vroeg in de wedstrijd”, reageerde Bellingham op zijn invalbeurt. “Hier droom je van als kleine jongen, scoren voor de Tilton (harde kern van Birmingham achter het doel, red.). Dit voelt geweldig, maar ik heb honger naar meer. Ik houd al van deze club sinds ik zeven jaar was en ik kan niet wachten om meer te laten zien.” Dat zou hij ook doen, want twee weken later startte hij in de wedstrijd tegen Charlton Athletic. Hij maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en werd in november 2019 verkozen tot EFL Young Player of the Month.

Vergelijkingen met Dele Alli

Inmiddels staat het zestienjarige toptalent op 31 wedstrijden in alle competities dit seizoen en was hij 4 keer trefzeker. Op internationaal niveau doorliep hij de jeugdteams van Engeland Onder-15, Onder-16 en Onder-17. In september was hij aanvoerder van Engeland Onder-17 op de Syrenka Cup, leidde hij zijn ploeg naar de eindzege in Polen en werd hij uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Door uit te blinken op dit toernooi en zijn prestaties voor Birmingham City zijn de ogen van de scouts in Engeland en ver daarbuiten op hem gericht.

Bellingham wordt gezien als een talent dat het in zich heeft om uit te groeien tot de ultieme allround middenvelder. Hij kan zowel controlerend als in een aanvallende rol uit de voeten. Onder Clotet werd hij ook al op de linker- en rechterkant geposteerd. Bellingham is doelgericht en comfortabel aan de bal. Bovendien is hij moeilijk van de bal te krijgen. “Hij kan aanvallen en verdedigen”, zei Clotet in oktober over het piepjonge talent. “Hij is zeer compleet en ondanks dat hij pas zestien jaar is, gaat hij goed om met de fysieke duels op het middenveld. Het enige verschil tussen een speler van zestien en iemand die ervaren is, is de manier waarop hij omgaat met de belasting. Dat doet hij goed op dit moment, hij is een sterke speler.”

Bellingham wordt door zijn speelstijl vergeleken met Dele Alli. Hij neemt bij Birmingham de corners en meeste vrije trappen. “Hij is een rechtspoot, terwijl hij niet bang is om zijn linker te gebruiken”, zegt verslaggever Charlie Wyett, die Bellingham namens The Sun deze week in actie zag tegen Barnsley (0-1 winst). “Tegen Barnsley kwamen al zijn corners aan en stond hij met zijn trap aan de basis van het winnende doelpunt van Scott Hogan.” De verslaggever is zeer te spreken over Bellingham en ziet hem ver komen. “Hij gaat uitgroeien tot een krachtige spler. Hij is al groot, maar ook pas zestien jaar oud. Als product is hij dan ook nog niet af. Hij is extreem snel zowel zonder als aan de bal. Hij geeft nooit op en legt veel lef in zijn spel. Veel spelers moeten wachten op hun debuut tot ze negentien of twintig zijn, dus hij ligt ver voor op schema.”

Clublegende Paul Tait volgt de verrichtingen van Birmingham City en Bellingham op de voet. “Jude is een enorm talent. Ik volg hem al het hele seizoen, maar ik weet nog steeds niet op welke positie het beste tot zijn recht komt. Hij is al op veel verschillende posities ingezet. In de Carabao Cup tegen Portsmouth speelde hij als spits, aangezien we toen niet beschikten over een echte nummer negen. De verdedigers waren reuzen, maar Jude was niet bang en gaf alles. Na die wedstrijd wist ik al dat hij ver zou komen”, aldus de 48-jarige oud-speler, die tussen 1988 en 1999 totaal 211 wedstrijden speelde voor Birmingham. “Hij kent ook geen angst. Dit seizoen verloopt natuurlijk niet geweldig en dan zou je denken dat hij niet graag aan de bal komt. Maar hij zoekt de bal altijd op en werkt hard.”

Tait vraagt zich af of het niet tijd wordt om Bellingham tegen zichzelf in bescherming te nemen. “Het voetbal in de Championship is zeer fysiek. Ik en andere supporters denken dat hij snel wat rust nodig gaat hebben, maar jammer genoeg lijkt dat er niet in te zitten. Het is natuurlijk niet normaal dat we afhankelijk zijn van een zestienjarige”, aldus Tait, die in 1995 de winnende maakte in de finale van de Football League Trophy tegen Carlisle en daarna een shirt onthulde met de tekst Birmingham City s**t on the Villa, verwijzend naar aartsrivaal Aston Villa. “Toen ik debuteerde op zestienjarige leeftijd had ik het moeilijk, maar Jude is fysiek al veel verder. Bij mijn debuut in 1988 was het een grote schoppartij. Nu worden de spelers meer beschermd.”

Tait heeft hoge verwachtingen van Bellingham. Hij verwacht dat het talent onhoudbaar is voor Birmingham City, maar desondanks houdt hij de hoop dat de middenvelder volgend seizoen in het St. Andrew’s Stadium te bewonderen is. “Veel clubs zitten achter hem aan. Ik denk dat hij komende zomer vertrekt. Ik hoop dat hij aan ons wordt verhuurd door de club die hem koopt. Hij kan net zo goed worden als Dele Alli, al verwacht ik dat hij nog beter zal worden.”

Topclubs staan in de rij

Daniel Dodds, die Bellingham volgde namens de FA voor de Engelse jeugdteams, is eveneens lovend over de middenvelder. “Hij heeft alles”, vertelt hij aan The Athletic. “De manier waarop hij beweegt, zijn technische bagage. Kijkend naar zijn voetbalintelligentie, tactische vermogen en kennis is hij zo ontzettend goed. Hij weet altijd wat hij doet en waar hij moet zijn.” De kritieken over Bellingham zijn lovend. De jeugdinternational kwam tot dusver tot 21 basisplaatsen in de Championship en hij lijkt bezig aan zijn eerste en laatste seizoen in de hoofdmacht van Birmingham City. De clubs staan in de rij. Zijn contract van 145 pond per week zal hij binnen een paar maanden kunnen inruilen voor een dik salaris bij een Engelse topclub. In juni wordt hij zeventien jaar en pas dan mag hij een professioneel contract tekenen.

Birmingham City staat er financieel niet bijzonder goed voor en de club is dan ook niet in staat om hem uit handen van de Engelse top te houden. Clotet is niet verrast door de enorme interesse in zijn pupil. “We weten maar al te goed dat hij in de gaten wordt gehouden, dat is al het geval sinds hij dertien of veertien was”, aldus de hoofdtrainer. “Voor de wedstrijd tegen Middlesbrough zat half Europa hier op de tribune. Hij is eraan gewend en wij intussen ook. Ik heb altijd gezegd dat het goed is dat er interesse in onze spelers is, want dat betekent dat wij goede spelers hebben.” Voorlopig worden de belangen behartigd door zijn vader Mark, maar gezien de ontwikkeling van Bellingham zal het niet lang duren voordat hij zich aansluit bij een ervaren zaakwaarnemer.