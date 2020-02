Valentijn Driessen: ‘Terecht dat ze bij AZ boos zijn op Ajax’

AZ is dit seizoen uitgegroeid tot een geduchte titelconcurrent voor Ajax. Met attractief voetbal staat de club uit Alkmaar medio februari maar drie punten achter de koploper van de Eredivisie én regerend landskampioen van Nederland. Valentijn Driessen vindt echter dat het huidige succes van AZ verblindend werkt en zelfs tot zelfoverschatting bij directeur voetbalzaken Max Huiberts en trainer Arne Slot leidt.

Driessen wijst erop dat Huiberts en Slot altijd naar de buitenwereld toe aangeven dat Ajax fysiek en speltechnisch geen stap voorwaarts is voor uitblinkers als Myron Boadu en Calvin Stengs. Ook zou het vanuit het clubstandpunt onverstandig zijn om dergelijke spelers te verkopen aan een concurrent als Ajax. “Als naakt feit klopt het laatste. Alleen zijn Ajax en AZ geen gelijkwaardige concurrenten van elkaar en redelijkerwijs zit dat er voorlopig ook niet in”, benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column. De minimale achterstand en de 1-0 zege van AZ op Ajax in december doen daar niks aan af. “Een transfer naar Ajax blijft voor iedere speler van AZ een stap omhoog.”

“Sportief, mentaal en fysiek wordt bij Ajax meer gevraagd en verlangd dan bij AZ. De druk van het moeten presteren, het moeten winnen met alle voetbalogen op je gericht, is enorm, terwijl je bij AZ veel meer in de luwte kan functioneren. Hoe graag de leiding van AZ het ’moeten’ tracht te injecteren bij haar talenten, bij Ajax zit het van nature in het dna van de club.” De journalist zou het voor Stengs en Boadu vanwege hun persoonlijke ontwikkeling geweldig vinden als ze een binnenlandse opstap kunnen maken naar Ajax. “Mits AZ de juiste prijs ontvangt, valt te hopen dat Stengs en Boadu zich dichtbij huis in een vertrouwde omgeving verder kunnen ontwikkelen en hun belofte kunnen inlossen.”

“Zeker op dit moment, maar ook met een extra seizoen AZ komt het talentvolle duo tekort om direct aan te haken bij een grote buitenlandse club. Zie hoeveel moeite toppers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt hebben bij Barcelona en Juventus.” Driessen benadrukt dat het niet meewerken aan een transfer van een toptalent naar Ajax nadelige gevolgen kan hebben voor het Nederlandse voetbal maar ook voor de club zelf. “Toptalenten zullen zich wel tweemaal bedenken alvorens te tekenen als zij door AZ aan de ketting worden gelegd en Amsterdam als een no-go area geldt.”

“Overigens is het terecht dat ze in Alkmaar boos zijn op Ajax, omdat de kampioen regelmatig toptalenten wegkaapt uit de AZ-opleiding en lak heeft aan het zogenaamde herenakkoord. Waarom dan nog veel geld investeren in het opleiden van spelers?”, vraagt Driessen zich openlijk af. “Maar het moet niet zover doorslaan dat je de ontwikkeling van je topspelers in de weg staat als de juiste prijs wordt betaald.”