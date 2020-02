‘Hij is pas 17 en kan nog weleens groter worden dan Hakim Ziyech’

Henk ten Cate snapt dat de supporters van Chelsea blij zijn met de zomerse komst van Hakim Ziyech. Ajax en de Premier League-club zijn een transfersom van 40 miljoen euro overeengekomen, die middels variabelen kan oplopen tot 44 miljoen. De voormalig trainer van onder meer Ajax denkt dat de Marokkaans international in de Engelse competitie kan uitgroeien tot een sensatie. “Al kan het twee kanten op.”

“Het spel in Engeland is een stuk fysieker en daar zal hij zich wel tegen moeten wapenen. Maar zijn voetbalkwaliteiten staan buiten kijf”, benadrukt Ten Cate vrijdag in gesprek met De Telegraaf. Ziyech werd altijd al beschouwd als een voetballer die de kwaliteiten had om ooit voor een Europese topclub te spelen, al waren er in zijn beginfase bij Ajax ook twijfels. “En dan met name vanwege het mentale aspect. Destijds had hij maniertjes, maar daar is hij volledig overheen gegroeid. Ziyech is volwassen geworden, een persoonlijkheid.”

“Dat gekoppeld aan zijn speciale voetbalkwaliteiten, maakt hem een topspeler.” Ziyech, 26 jaar, speelt sinds medio 2016 voor Ajax, dat hem destijds op een van de laatste dagen van de zomerse transfermarkt voor elf miljoen euro overnam van FC Twente. Hij kwam tot dusver tot 160 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers en was daarin goed voor 48 doelpunten en 82 assists.

Ten Cate vindt het jammer dat de Eredivisie over enkele maanden een topspeler kwijt is. “Er zijn maar weinig jongens die in de actie, op volle snelheid, het overzicht behouden. Ziyech is een machtig mooie speler en het is jammer dat hij bij Ajax weggaat. Nee, sorry, jammer dat hij uit Nederland weggaat, want er blijven weinig échte kwaliteitsspelers over. Mohamed Ihattaren van PSV vind ik ook geweldig, is pas zeventien en kan nog weleens groter worden dan Ziyech.”

“Calvin Stengs vind ik een pareltje, net als Orkun Kökçü van Feyenoord. Dus zo heel slecht is het niet met het Nederlandse voetbal gesteld. Talent zal altijd in golfbewegingen blijven komen, want we wonen in een echt voetballand.” Ziyech had tot augustus vorig jaar nog een vertrekclausule van dertig miljoen euro in zijn contract staan, maar verlengde zijn verbintenis toen met een jaar, tot medio 2022. Hij moet nog wel persoonlijk rond zien te komen met Chelsea.