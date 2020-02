Matthijs de Ligt krijgt krediet voor slaande beweging van Zlatan Ibrahimovic

Matthijs de Ligt speelde geen grootse wedstrijd tegen AC Milan, maar krijgt wel voldoendes van de pers in Italië. De verdediger van Juventus sleepte donderdagavond met zijn ploeg een 1-1 remise uit het vuur in de eerste ontmoeting in de halve finale van de Coppa Italia, dankzij een laat doelpunt van Cristiano Ronaldo. Hoewel De Ligt een slordig moment kende in de eerste helft, is het algehele oordeel dat hij zich aardig staande hield met Zlatan Ibrahimovic voor zich.

Calciomercato heeft een zes over voor de 'degelijke' De Ligt, die Ibrahimovic volgens de voetbalwebsite aardig in toom hield. De Nederlandse verdediger krijgt zelfs krediet voor de slaande beweging die Ibra in de eerste helft uitdeelde in zijn richting. "De Ligt dwong Ibrahimovic tot een overtreding die geel opleverde (en rood had kunnen zijn), waardoor de spits de terugwedstrijd moet missen." Die terugwedstrijd wordt afgewerkt op woensdag 4 maart in Turijn. Volgens de Corriere della Sera komt de Oranje-international 'met opgeheven hoofd' uit de 'ruwe duels met Ibrahimovic'.

In navolging van de Milanese krant vindt ook Il Messaggero het optreden van De Ligt een zes waard. "Hij vocht prachtige duels uit met Ibrahimovic, maar brengt zichzelf zo nu en dan in de problemen", oordeelt de krant. Daarmee wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan een zwakke pass van De Ligt aan Leonardo Bonucci in minuut 27, die een dreigend moment van Milan inleidde. Ibrahimovic bediende Ante Rebic, wiens inzet werd gekeerd door Gianluigi Buffon. Eurosport, dat een 5,5 toekent, stelt dat De Ligt zijn directe tegenstanders lang niet altijd de baas was . "Tegenover Rebic en Ibrahimovic was het leven niet gemakkelijk voor De Ligt. Hij keek vaak tegen de hielen van de Kroaat aan en intervenieerde niet genoeg om de Zweed in bedwang te houden."

Ronaldo oogde volgens fansite JuveNews, dat een zes geeft aan de Portugees, statischer dan in de laatste wedstrijden. "Hij was niet zo briljant als tijdens de afgelopen maand, maar aan het einde verdient hij toch een strafschop. Op dit moment is hij eigenlijk de enige die scoort bij Juventus." Een mislukte omhaal van Ronaldo resulteerde in de blessuretijd in een handsbal van Davide Calabria, waarna de aanvaller de daaropvolgende penalty zelf benutte. Ook TuttoJuve zag Ronaldo 'worstelen, vooral door het povere aanvalsspel van Juventus', maar geeft de aanvaller toch een 6,5. La Gazzetta dello Sport roemt doelman Buffon, volgens de roze krant de absolute uitblinker aan Juventus-zijde.

"SuperGigi moet nog lang niet met pensioen', zo klinkt het, waarna goede reddingen van de 42-jarige goalie op pogingen van Ante Rebic, Ibrahimovic en Davide Calabria worden uitgelicht. "Aan het tegendoelpunt van Rebic kon Buffon niets doen." Als 'flop' licht men Aaron Ramsey uit. "Met Paulo Dybala als valse negen had Juventus de middenvelders in het strafschopgebied nodig, maar de Welshman mist de fysieke conditie om daar te komen. In de tweede helft leidde hij ook nog de 1-0 van AC Milan in." Het Italiaanse FOX Sports vindt Ramsey met een 5 ook de zwakste schakel: "Bad Welsh. Hij werd in de 63ste minuut op de bank gezet en hopelijk blijft hij daar."