Feyenoord dankzij Leroy Fer en Justin Bijlow naar halve finale

Feyenoord maakt nog altijd kans op het veroveren van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Dick Advocaat plaatste zich donderdagavond via een minimale zege op sc Heerenveen (0-1) voor de halve finale van het toernooi. Daarin wacht voor Feyenoord een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De Rotterdammers behoren voor de derde keer op rij tot de laatste vier ploegen in de beker.

Voorafgaand aan de wedstrijd eerden de spelers van Feyenoord de donderdag overleden materiaalman Carlo de Leeuw. Ze droegen ieder een shirt met de tekst 'Carlito, voor altijd in ons hart amigo'. Direct na het laatste fluitsignaal droegen de spelers gezamenlijk een spandoek met de naam van De Leeuw, aan wie de zege werd opgedragen. Feyenoord moest het stellen zonder de licht geblesseerde Eric Botteghin, die werd vervangen door Edgar Ié. Op het middenveld kreeg de weer fitte Orkun Kökçü de voorkeur boven Oguzhan Özyakup. Nieuwkomer Ié was in de tiende minuut van grote waarde voor Feyenoord, toen hij na een lange sprint over de eigen helft de opgestoomde Chidera Ejuke aan de rand van het strafschopgebied van de bal zette met een goed getimede tackle.

Het was de eerste kans voor Heerenveen, nadat Feyenoord het initiatief nam in de openingsfase. Dat leidde in de achtste minuut al tot een schot van Nicolai Jörgensen na voorbereidend werk van Leroy Fer; de spits schudde de defensie af, maar trof doelman Filip Bednarek op zijn pad. Na een klein kwartier was het alsnog raak voor de bezoekers. Na een indraaiende voorzet van Jens Toornstra van grote afstand legde Marcos Senesi de bal met het hoofd terug op Fer, die van dichtbij binnenknikte in de rechterhoek. Samen met zijn ploeggenoten nam Fer zijn rouwband af toonde hij die aan het publiek, als eerbetoon aan de overleden clubicoon De Leeuw. Voor Fer was het zijn eerste treffer in de Nederlandse beker sinds 26 oktober 2011. Na het doelpunt van de middenvelder kwam Heerenveen beter in het spel. Waar de ploeg van Johnny Jansen aanvankelijk slordig opereerde, was er naarmate de eerste helft vorderde een duidelijkere lijn in het spel te ontdekken en beet de thuisploeg meer van zich af. Doelman Justin Bijlow moest tweemaal ingrijpen: hij pareerde een poeier van Ejuke met een katachtige redding en keerde ook een hard schot van Sven Botman, die de bal na een corner voor de voeten kreeg. Een vrije trap van grote afstand van Ibrahim Dresevic resulteerde op slag van rust in een zwabberbal die maar net over zeilde. In de vijftigste minuut bleek Bijlow opnieuw een sta-in-de-weg voor Ejuke. De aanvaller speelde Ié vrij makkelijk uit en mocht vrij afstormen op de keeper. Hij zocht de rechterhoek uit met een laag schot, maar Bijlow kreeg zijn voet nog tegen de bal. Er ontstond steeds meer ruimte op het veld, wat resulteerde in grote kansen aan weerszijden. Jens Odgaard werkte de bal van dichtbij naast, terwijl Feyenoord rap counterde en Kökcü op Bednarek schoot. Een kwartier voor tijd trof Heerenveen de lat toen invaller Runar Espejord een voorzet van Mitchell van Bergen wilde binnenwerken. Het was de grootste kans in de slotfase, waarin Feyenoord uiteindelijk stand wist te houden.