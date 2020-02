‘Paris Saint-Germain bereidt zich voor op ‘shock summer move’ in Manchester’

Dean Henderson heeft de clubs dankzij zijn goede prestaties bij Sheffield United voor het uitzoeken. De doelman, die door Sheffield voor het tweede seizoen op rij wordt gehuurd van Manchester United, kan volgens de Daily Mail ook Paris Saint-Germain toevoegen aan het rijtje met concreet geïnteresseerde clubs. De Franse grootmacht bereidt volgens het Britse tabloid een shock summer move voor.

Henderson maakt een uitstekend seizoen door bij promovendus Sheffield United, dat op een uiterst verrassende vijfde plaats staat in de Premier League. De 22-jarige goalie keert normaal gesproken komende zomer terug bij Manchester United, maar wil volgens Manchester Evening News alleen terug als hij gegarandeerd de nummer één op Old Trafford wordt. Dat lijkt er niet in te zitten, zeker omdat David de Gea in de zomer zijn contract in Manchester verlengde tot medio 2023.

Bij PSG staat sinds september Keylor Navas in het doel, maar de Costa Ricaan is met zijn 33 jaar inmiddels op leeftijd. De Parijzenaars zijn naar verluidt van plan om de spelersselectie komende zomer te verjongen en Henderson kan daar dus onderdeel van uit maken. Ondertussen zit ook Chelsea op het vinkentouw. Manager Frank Lampard zou niet honderd procent zeker zijn over Kepa Arrizabalaga, die in 2018 voor een recordbedrag van tachtig miljoen euro overkwam van Ahtletic Club.

Tottenham Hotspur zou eveneens zijn oog hebben laten vallen op Henderson, die op lange termijn de 33-jarige Hugo Lloris zou kunnen vervangen. Ook Michel Vorm gaat de club binnenkort verlaten, waardoor er ruimte vrijkomt voor een nieuwe keeper. Tot slot hoopt Sheffield United dat Manchester United bereid is om Henderson nog een extra jaar te stallen op Bramall Lane, totdat de Engelsman klaar is om de rol van De Gea over te nemen.