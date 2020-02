FC Utrecht bereikt laatste vier en maakt zich op voor treffen met Ajax

FC Utrecht heeft zich donderdagavond geplaatst voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Op bezoek bij Go Ahead Eagles boekte de ploeg van John van den Brom een 1-4 zege, waardoor men zich mag opmaken voor een thuiswedstrijd in maart tegen Ajax om een plek in de finale. Voor Van den Brom is het alweer de vijfde keer op rij dat hij zich met een ploeg meldt bij de laatste vier van het bekertoernooi. Later op de donderdagavond bepalen sc Heerenveen en Feyenoord in een onderling duel wie de laatste halvefinalist wordt.

Voor het eerst dit bekerseizoen trad Go Ahead aan voor eigen publiek. Al in de vijfde minuut van de wedstrijd veerden de thuissupporters op, om daarna weer snel te gaan zitten: van dichtbij miste Alexander Bannink een enorme kans voor Go Ahead. De middenvelder werd bereikt door een fraaie steekpass van Elmo Lieftink, maar schoof de bal naast het doel van Jeroen Zoet. Halverwege de eerste helft probeerde Lieftink de bal met veel gevoel in de hoek te mikken, maar schoot hij naast. De beste kansen waren dus voor Go Ahead, maar gaandeweg de eerste helft liet Utrecht zich meer zien. Dat resulteerde al gauw in de openingstreffer.

Een minuut nadat Sean Klaiber doelman Hobie Verhulst tot een redding dwong met een gericht afstandsschot, opende Simon Gustafson de score voor de bezoekers. Een voorzet van Klaiber werd weggekopt door Jenthe Mertens, die de bal daarmee voor de voeten van Gustafson bezorgde. De Zweed combineerde met Gyrano Kerk en punterde vervolgens raak: 0-1. In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Utrecht de marge uit een vrije trap vanaf de linkerkant. De inzet van Adam Maher werd van richting veranderd door Antoine Rabillard, waardoor Verhulst kansloos was.

Uit het niets vond Go Ahead enkele minuten na de pauze de aansluiting. Jaroslav Navrátil passeerde Mark van der Maarel aan de rechterflank met een handige voetbeweging en gaf een voorzet die werd weggewerkt, maar daarna kreeg hij de kans om zelf uit te halen: 1-2. Utrecht liet zich echter niet van de wijs brengen door dat tegendoelpunt en trok de wedstrijd in het restant van de tweede helft naar zich toe. Na voorbereidend werk van Klaiber en Kerk zorgde Jean-Christophe Bahebeck voor de 1-3, terwijl een schitterend afstandsschot van Kristoffer Peterson via de binnenkant van de paal de eindstand inluidde.