Cristiano Ronaldo krijgt na Hellas Verona-debacle nieuwe aanvalspartners

Paulo Dybala keert donderdagavond in de halve finale van de Coppa Italia tegen AC Milan terug in de basis bij Juventus. De Argentijn krijgt ditmaal de voorkeur boven landgenoot Gonzalo Higuaín, die tegen Hellas Verona (2-1 verlies) nog een basisplaats had. Ook Douglas Costa moet genoegen nemen met een reservebeurt.

De voorhoede van Juventus bestaat donderdag naast Dybala uit Cristiano Ronaldo en Juan Cuadrado. Laatstgenoemde schuift door vanaf de rechtsbackpositie, waar de 31-jarige Colombiaan doorgaans speelt. Mattia De Sciglio vult het vrijgekomen plekje rechtsachterin in en staat zodoende naast centrumverdedigers Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci. Clubicoon Gianluigi Buffon krijgt onder de lat weer eens de voorkeur boven Wojciech Szczesny.

Zlatan Ibrahimovic begint bij AC Milan aan zijn zevende wedstrijd sinds zijn terugkeer in het San Siro. De 38-jarige spits speelde tussen 2004 en 2006 twee seizoenen voor Juventus, maar vertrok toen la Vecchia Signora vanwege een omkoopschandaal terug werd gezet naar de Serie B. De ervaren Zweed vormt donderdagavond een spitsenkoppel met Ante Rebic.

Opstelling AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessie, Bennacar, Çalhanoglu; Rebic, Ibrahimovic

Opstelling Juventus: Buffon; De Siglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo