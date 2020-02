Advocaat heeft Kökçu terug en neemt moeilijke beslissing over middenveld

Feyenoord begint donderdagavond aan de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen zonder Eric Botteghin en Oguzhan Özyakup. Botteghin moet door een lichte blessure verstek laten gaan, terwijl de weer fitte Orkun Kökçü de voorkeur krijgt boven de van Besiktas gehuurde Özyakup.

Trainer Dick Advocaat moest door de terugkeer van Kökçü een keuze maken tussen vier middenvelders en kiest daarbij voor laatstgenoemde, Jens Toornstra en Leroy Fer. Özyakup brak anderhalve week geleden tegen FC Emmen (3-0 winst) een record als snelst scorende Feyenoord-debutant ooit, maar moet nu dus genoegen nemen met een reserveplek.

Edgar Ié is centraal achterin de vervanger van Botteghin en vormt een duo met Marcos Senesi. Ook Ridgeciano Haps zit voor het eerst in 2020 weer bij de selectie. De linksback keert terug van een knieblessure, maar moet Tyrell Malacia voorlopig voor zich dulden in de pikorde. Sven van Beek is bijna hersteld van een zware enkelblessure, maar zit nog niet op de bank.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Ié, Senesi, Malacia; Toornstra, Kokcü, Fer; Berghuis, Jörgensen, Sinisterra