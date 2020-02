‘Frank Lampard is supergecharmeerd van spelers zoals Hakim Ziyech’

Hakim Ziyech maakt de juiste keuze met zijn overstap van Ajax naar Chelsea, zo voorspellen Ed de Goeij en Khalid Boulahrouz. De voormalig internationals van het Nederlands elftal hebben allebei een verleden op Stamford Bridge en houden de verrichtingen van Chelsea nog scherp in de gaten. Ziyech, die voor minstens veertig miljoen euro overkomt in de zomer, zal volgens De Goeij en Boulahrouz de vruchten plukken van de aanwezigheid van trainer Frank Lampard.

Tussen 1990 en 1997 speelde De Goeij voor Feyenoord, waarna hij zes seizoenen doorbracht bij Chelsea en 123 competitieduels speelde. Als hij door het Algemeen Dagblad wordt gevraagd of Chelsea de juiste club is voor Ziyech, stelt hij dat dat 'dit jaar wel' het geval is. "Met Lampard aan het roer speelt Chelsea dit seizoen echt leuk en attractief voetbal. Echt het voetbal waarin Ziyech tot zijn recht komt. Ook denk ik dat hij op meerdere posities kan spelen. De afgelopen jaren hebben dat laten zien. Chelsea is gewoon een mooie club en op dit moment zeker een goede stap voor hem."

Boulahrouz is diezelfde mening toebedeeld. Een 'aantal jaar geleden' zou Chelsea niet de juiste club zijn geweest voor Ziyech, aldus de voormalig verdediger. "Door de vele trainerswissels de laatste jaren was het niet stabiel natuurlijk. Vooral onder Antonio Conte vond ik er niks aan. Ziyech moet Ziyech kunnen zijn. En onder Frank Lampard kan hij dat. Frank houdt net zoals Hakim van mooi voetbal", legt Boulahrouz uit. Lampard zwaait sinds dit seizoen de scepter bij Chelsea en staat momenteel op de vierde plaats in de Premier League met zijn ploeg.

Volgens Boulahrouz zal Ziyech aanpassingsproblemen kennen, maar gaat hij die overwinnen. "Zijn voorzetten en steekballen zijn van zo’n hoog niveau. In mijn ogen is dit echt de juiste stap die Hakim kon maken. Lampard is supergecharmeerd van spelers zoals Hakim, dus in mijn ogen is dit zeker de juiste club, honderd procent", stelt de Kannibaal, die denkt dat Ziyech in Londen zijn eigen spel kan blijven spelen. "Het is een voordeel dat hij een hele voorbereiding mee kan doen. Zo kan hij wennen aan het leven in Londen, dit zal hem alleen maar helpen. Laat hem gewoon zijn ding doen en dan ziet de toekomst er rooskleurig uit, voor zowel Chelsea als Ziyech.”