Ryan Babel diep geïmponeerd: ‘Hij is echt een machine, hij verscheurt je’

Ryan Babel maakte woensdagavond zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer bij Ajax. In de bekerwedstrijd tegen Vitesse (0-3 zege) was de aanvaller na een halfuur het eindstation van een knap uitgevoerde counter, door bij de tweede paal ongehinderd een voorzet van Lassina Traoré te bekronen. Bij Babel gingen de gedachten niet terug naar de competitiewedstrijd tegen FC Groningen van zondag 26 januari, vertelt hij lachend aan Ajax Life.

Babel kreeg in Groningen een enorme kans op zijn eerste Eredivisie-goal sinds april 2013, toen hij op aangeven van Sergiño Dest vanaf een meter of twee binnen kon tikken. Hij schatte de voorzet toen echter verkeerd in en miste het leer. Het was een dure misser, bij een achterstand van 1-0; Ajax verloor uiteindelijk met 2-1. Ditmaal was zijn inschatting wel goed. "Er ging een goede actie van Lassina Traoré aan vooraf. De bal kwam volgens mij een klein beetje met een stuit en je weet: dan kun je 'm zomaar over schieten. Ik had geen flashbacks, maar ging er wel al vanuit dat het een moeilijke bal werd", erkent hij. "Ik moest geconcentreerd blijven en de bal goed raken. Dat lukte. Lekker."

De huurling van Galatasaray geeft aan dat hij in zijn eerste weken moet wennen aan het spel van zijn nieuwe club. Babel heeft sinds zijn rentree vijf officiële wedstrijden gespeeld, allemaal als basisspeler. "Hoe goed ik Ajax ook ken en ook al weet ik precies hoe de club voetbalt, het is toch wennen als je erin staat. Ook voor de andere jongens. Wat wil Ryan, wat vindt hij lekker?", legt hij uit hoe zijn ploeggenoten ertegenaan kijken. "De wisselwerking met Nico (Tagliafico, red.) gaat steeds beter. En tegen PSV had ik vanuit de spits een goede loopactie. Je moet wel je loopje maken, ook al is er een kans dat je de bal niet krijgt. En nu opende het gat."

Babel doelt op de wijze waarop het enige doelpunt van de wedstrijd tegen PSV tot stand kwam: hij maakte met zijn loopactie ruimte voor de opstomende Donny van de Beek, die door Nick Viergever van de bal werd gezet. Daardoor kwam het leer voor de voeten van Quincy Promes, die er 1-0 van maakte vanbinnen het strafschopgebied. Woensdag tegen Vitesse maakte Babel niet alleen de 0-1, maar had hij ook een groot aandeel in de 0-2. Aan de linkerflank combineerde hij in de kleine ruimte met Tagliafico, die de voorzet gaf waaruit Ryan Gravenberch tot scoren kwam. Babel is diep onder de indruk van het optreden van Tagliafico. "Ja, het is ongelooflijk! Hij is echt een machine. Hij is klein van stuk, maar erg sterk en gaat vol de duels in. Het lijkt soms alsof hij geen pijn kent. Ik vind het als aanvaller altijd vervelend om tegen zo’n bijtertje te spelen, maar Nico verscheurt je."