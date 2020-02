‘Ik denk dat ik in de Premier League en bij Oranje van waarde kan zijn’

Arnaut Danjuma Groeneveld toog afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Bournemouth, maar mede vanwege blessureleed is zijn avontuur in de Premier League nog niet zo verlopen als gehoopt. De voor achttien miljoen euro van Club Brugge overgenomen aanvaller kampt al geruime tijd met een slepende enkelblessure en speelde zodoende pas tien wedstrijden namens the Cherries. Danjuma hoopt desondanks dit seizoen nog belangrijk te kunnen zijn voor zijn ploeg.

“Ja, zeker, honderd procent. Daar is geen twijfel over mogelijk”, beantwoordt hij op de officiële kanalen van zijn club de vraag of hij dit seizoen nog in actie zal komen. “Ik ben er nog niet helemaal en ik kan ook nog geen definitieve datum geven, aangezien we het momenteel nog bespreken en we ook moeten zien hoe de revalidatie verloopt. Maar tot nu toe gaat het goed. Er zijn geen problemen en alles verloopt vrij vlot, dus het zou niet lang meer moeten duren.”

Danjuma speelde in de tijd dat hij bij Club actief was al eens twee interlands voor het Nederlands elftal en de 23-jarige linksbuiten heeft deelname aan het EK nog niet helemaal uit het hoofd gezet: “Als ik laat zien wat ik kan, koester ik de hoop dat ik geselecteerd zal worden. Ik kan met mijn kwaliteiten presteren voor zowel club als land. Ik denk dat ik hier en bij de Nederlandse nationale ploeg van waarde kan zijn”, gaat hij verder. “Kwaliteit is naar mijn mening blijvend, dus ik zie dit als slechts een kleine tegenvaller. Daarom ben ik ook bezig met een grote comeback.”

“Het is erg mooi om te zien dat het team presteert en wedstrijden wint, maar het voelt niet goed om alleen maar toe te kijken. Ik wil het elftal helpen. Ik ga er ook niet over liegen: het was frustrerend en dat is het nog altijd, omdat ik nog steeds moet revalideren. Ik wil graag presteren en ik heb het gevoel dat ik nog niet heb laten zien wat ik kan. Dat zit me dwars. Aan de andere kant heb ik genoeg tijd om de fans te laten zien wat ik in huis heb en voel ik me erg positief, zo sta ik altijd in het leven”, sluit Danjuma af.