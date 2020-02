‘PSG doet almachtig aanbod en biedt salaris van Messi- en Ronaldo-niveau’

Paris Saint-Germain wil heel ver gaan om Kylian Mbappé langer te binden. De 21-jarige aanvaller ligt nu nog tot de zomer van 2022 vast in Parijs, maar de Franse grootmacht wil loerende grootmachten zoals Real Madrid aftroeven met een nieuw topcontract. Volgens AS gaat PSG een 'duizelingwekkend salaris' voorstellen.

Mbappé verdient momenteel circa vijftien miljoen euro netto per seizoen bij PSG, 'slechts' drie miljoen meer dan de twaalf miljoen euro die hij had afgesproken toen hij zich in de zomer van 2017, eerst op huurbasis, aansloot bij de topclub. Nu Real Madrid aast op Mbappé, wil PSG de aanvaller verleiden tot een langer verblijf. Volgens AS is PSG bereid heel ver te gaan.

Volgens bronnen in Parijs bereidt PSG momenteel een 'almachtig aanbod' voor die Mbappé nog voor het EK moet ondertekenen. Naar verluidt kan Mbappé een netto salaris van vijftig miljoen euro krijgen als hij zijn krabbel zet onder een nieuw contract. Volgens de Spaanse krant is deze gage vergelijkbaar met de salarissen van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

Het valt te betwijfelen of de berichtgeving van AS klopt en of het bedrag daadwerkelijk 'netto' is. Franse media meldden eerder dat les Parisiens inderdaad werk maakten wat betreft een nieuwe overeenkomst met de wereldkampioen, maar hierbij zou het toekomstige salaris veel lager liggen. Eerder deden bedragen van circa 37 miljoen euro bruto per seizoen voor Mbappé de ronde.