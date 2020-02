Zorgen Peter Bosz lijken ongegrond: ‘Ik begin mijn Ajax-niveau te evenaren’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Daley Sinkgraven (24). De linksback verliet Ajax afgelopen zomer voor een nieuw avontuur bij Bayer Leverkusen, waar hij herenigd werd met mentor Peter Bosz. Na een moeizame beginperiode ontwikkelt Sinkgraven zich langzaam tot vaste waarde bij die Werkself, met zijn rol in de spectaculaire overwinning op Borussia Dortmund van vorig weekend als voorlopig hoogtepunt.

Door Robin Bruggeman

Met nog tien minuten op de klok leek puntverlies in eigen huis afgelopen zaterdag bijna onafwendbaar voor Leverkusen. De ploeg van Bosz was tegen Dortmund weliswaar op een vroege voorsprong gekomen, maar keek in de tweede helft door treffers van Mats Hummels, Emre Can en Raphaël Guerreiro tegen een 2-3 achterstand aan. In een tijdsbestek van 80 seconden slaagde de thuisploeg er echter toch nog in om de wedstrijd compleet op zijn kop te gooien: na de gelijkmaker van Leon Bailey volgde in minuut 82 op aangeven van Sinkgraven de 4-3 van het hoofd van Lars Bender, waardoor Leverkusen doorstoomt richting plek vijf en met een achterstand van twee punten op nummer vier Borussia Mönchengladbach inmiddels weer zicht heeft op Champions League-kwalificatie. Sinkgraven maakte tegen die Borussen voor de derde keer dit Bundesliga-seizoen de negentig minuten vol en begint met steeds meer overtuiging zijn rol van wingback in te vullen in de Duitse competitie.

Nadat hij in de eerste seizoenshelft, mede door een hamstringblessure die hem een aantal weken aan de kant hield, vaak genoegen moest nemen met een plek op de bank, weet hij zich sinds de winterstop goed staande te houden in het elftal van Bosz. In de wedstrijden tegen SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf, TSG Hoffenheim en Dortmund waren er telkens basisplaatsen weggelegd voor de voormalig international van Jong Oranje en zijn optreden in het duel van afgelopen weekend leverde hem zelfs een plek in het Elftal van de Week van het Duitse Onefootball op: “Een erg sterk optreden van de Nederlander van Leverkusen, die zich in 2020 in het elftal van Bosz heeft weten te spelen. Sinkgraven won 79 procent van zijn persoonlijke duels, opvallend voor een buitenspeler, en bereidde een van de vier Bayer-goals voor.”

Sinkgraven was afgelopen weekend een van de uitblinkers in de kraker tegen Dortmund

‘Daar wil jij hem neerzetten?’

Dat Sinkgraven afgelopen zomer koos voor een hereniging met Bosz kwam destijds niet als een enorme verrassing. Het was de Nederlandse oefenmeester die de geboren Assenaar bij Ajax omturnde van middenvelder naar linksback, waardoor Sinkgraven de kans kreeg om in Amsterdam aan een tweede leven te beginnen. Ajax betaalde sc Heerenveen in 2015 op de laatste dag van de winterse transferperiode zeven miljoen euro voor de technisch onderlegde linkspoot, die in Friesland naam had gemaakt als spelmaker op het middenveld. In deze rol probeerde toenmalig trainer Frank de Boer hem ook in zijn elftal in te passen, maar het werd al snel duidelijk dat het een hele opgave voor Sinkgraven zou worden om als middenvelder een vaste basisplaats te veroveren in Amsterdam. In zijn eerste halve jaar in dienst van Ajax maakte hij als centrale middenvelder nog veel minuten, maar in zijn eerste volledige seizoen bij de club moest hij vaker met een plek op de bank genoegen nemen dan hem lief was. Sinkgraven werd in deze periode, op zoek naar een positie waar zijn kwaliteiten het best tot hun recht kwamen, ook op verschillende posities ingezet, waaronder als links- en rechtsbuiten, als aanvallende middenvelder en als linkshalf.

Deze positiewisselingen deden zijn vertrouwen geen goed en ook de in de zomer van 2016 ingestapte Bosz deed in zijn eerste weken als trainer van Ajax als middenvelder een beroep op Sinkgraven. Niet lang na zijn aantreden maakte Bosz, op aanraden van analist Tonny Bruins Slot, echter een opvallende keuze. Nadat hij het idee van Bruins Slot in eerste instantie nog met scepsis had begroet, posteerde de oefenmeester Sinkgraven in de bekerwedstrijd tegen Willem II voor het eerst als linksback: “Ik zei hem nog: ‘Kom op Tonny, een back moet agressief zijn, hij moet met zijn man mee, daar wil jij hem neerzetten?’”, zou Bosz later tegenover Voetbal International terugblikken op deze keuze. In een seizoen waarin Ajax tot het laatste moment meedeed om de, uiteindelijk door Feyenoord veroverde, landstitel en de finale van de Europa League bereikte speelde Sinkgraven vervolgens alles als linksback, totdat een zware knieblessure in de Europese kwartfinale tegen Schalke 04 roet in het eten gooide.

Nieuwe trainers en concurrenten

De nieuwbakken linksback stond door deze kwetsuur, en een daaropvolgende terugslag, uiteindelijk anderhalf jaar aan de kant en in deze periode veranderde er veel in Amsterdam. Na het vertrek van Bosz kreeg Ajax met eerst Marcel Keizer en later Erik ten Hag een nieuwe trainer, terwijl in de winterse transferperiode van 2018 met Nicolás Tagliafico een concurrent van formaat aan werd getrokken. Sinkgraven kwam, nadat hij in december 2018 weer helemaal fit was, maar tot mondjesmaat in actie, waarvan negen keer in het vorige Eredivisie-seizoen. Zijn beste wedstrijd speelde hij in de afgelopen voetbaljaargang in Europees verband, toen hij als vroege invaller voor Noussair Mazraoui in de kwartfinale van de Champions League binnen de lijnen kwam tegen Juventus en een uitstekende indruk maakte. In de later zo pijnlijk verloren return van de halve finales tegen Tottenham Hotspur speelde Sinkgraven als invaller ook twintig minuten en vier dagen later droeg hij in de wedstrijd tegen FC Utrecht voor de laatste keer het shirt van Ajax.

Sinkgraven sloot zijn periode bij Ajax af met winst van de dubbel

Afgelopen zomer werd duidelijk dat Sinkgraven uit Amsterdam mocht vertrekken en het duurde niet lang voordat het Leverkusen van Bosz met vijf miljoen op zak voor hem op de stoep stond. De trainer had zijn pupil eerder al eens omschreven als een speler die als linksback ‘de wereldtop zou kunnen halen’ en liet afgelopen zomer eens te meer weten nog achter die uitspraken te staan: “Anders zou ik het toen niet gezegd hebben. Maar het is aan hem. Ik heb dat toen gezegd en daarna heeft hij een vervelende blessure gehad, waardoor hij er heel lang is uit geweest. Het is afwachten hoe hij van die blessure terug gaat komen. Hij was toen erg op de goede weg en heeft onder mij bij Ajax erg goed gespeeld”, vertelde hij na de komst van Sinkgraven aan Voetbal International. De start van de linksback in Duitsland verliep echter niet geheel vlekkeloos. Leverkusen had met Wendell al een concurrent in de gelederen die inmiddels bijna zes jaar bij de club speelt en door een in oktober opgelopen hamstringblessure moest Sinkgraven negen wedstrijden van zijn club aan zich voorbij laten gaan. “Daley is gehaald als linksback. Sinds hij binnen is, is Wendell op die plek drie klassen beter gaan spelen. Die doet het dit seizoen erg goed. Als dat het effect van zijn komst is, dan heeft Daley zijn waarde nu al bewezen”, liet Bosz dan ook maanden geleden al eens optekenen.

Een nieuwe bijrol dreigde zo voor Sinkgraven, die er met zijn vertrek bij Ajax juist voor een nieuwe kans onder een bekende trainer dacht te hebben gekozen. Ondanks het goede spel van Wendell, die in de 3-4-2-1-opstelling van Bosz vaak als extra centrale verdediger opereerde, kreeg Sinkgraven vlak voor de winterstop tegen Hertha BSC een nieuwe kans en in die wedstrijd liet hij ondanks de 0-1 nederlaag van zijn ploeg een goede indruk achter. Na de winterse onderbreking verdween hij vervolgens niet meer uit de basiself en inmiddels beginnen zijn prestaties ook buiten Leverkusen op te vallen. “Ik voel me in 2020 pas echt fit. Het is mooi om een paar wedstrijden achter elkaar te kunnen spelen, daar ben ik echt blij mee. Ik geloof dat ik nu dicht bij het niveau zit dat ik bij Ajax haalde voordat ik geblesseerd raakte”, vertelde hij eerder deze week aan Kicker. Toch blijft Sinkgraven ook kritisch op zijn eigen spel. Tegen Dortmund maakte hij indruk met de manier waarop hij Achraf Hakimi onder de duim hield en niemand maakte tijdens dat duel meer tackles dan de zeven die Sinkgraven er uitvoerde. Met zijn defensieve spel is hij dan ook tevreden: “Maar ik denk dat ik aanvallend meer bij kan dragen. Misschien houd ik me wel een beetje in, ik weet niet precies waarom. We spelen erg aantrekkelijk voetbal met veel aanvallende spelers, misschien blijf ik daarom wel een beetje achterin. Maar de trainer heeft me nu verteld dat ik moet proberen om mezelf op een agressieve manier te laten zien, dat probeer ik ook.”

Bosz zette afgelopen zomer vol in op een hereniging met Sinkgraven

‘Ik maakte me wel een beetje zorgen’

Voor Bosz komen de prestaties van Sinkgraven ook als een opluchting, zo vertrouwde hij het Duitse magazine toe: “Hij heeft goed getraind in de winterstop, hoewel hij er nog niet helemaal is. Ik maakte me een beetje zorgen omdat hij in de vorige twee wedstrijden niet zo goed speelde. Ik weet dat hij beter kan. Maar tegen Dortmund heeft hij het echt goed gedaan. Dat betekent dat hij op de goede weg is. Toen hij hier begon, vertelde ik hem dat hij gewoon moest gaan voetballen. Ik weet dat zijn kwaliteiten grotendeels aan de bal liggen. Maar als je bij een nieuwe club komt, is het ook belangrijk om goed te beginnen en niet met veel balverlies.” Voor Sinkgraven is het nu zaak om zijn goede prestaties door te trekken en de linksback heeft met Leverkusen in het restant van het seizoen nog genoeg uitdagingen. De huidige nummer vijf van de Bundesliga wil zich net als in de afgelopen voetbaljaargang kwalificeren voor de Champions League, terwijl er ook nog over de grenzen gespeeld wordt in de Europa League. FC Porto is later deze maand de eerste tegenstander in de knockout-fase.

Aankomende zomer staat bovendien het EK op het programma en de linksbackpositie geldt al geruime tijd als een zorgenkindje in het Nederlands elftal. Daley Blind vervult deze rol doorgaans onder bondscoach Ronald Koeman, maar de international staat bij zijn club Ajax altijd centraal in de verdediging. Jetro Willems viel op zijn beurt onlangs weg met een zware knieblessure, terwijl alternatieven als Patrick van Aanholt en Nathan Aké Koeman niet volledig lijken te kunnen overtuigen. Bosz vertelde een ruim halfjaar geleden al eens aan Voetbal International dat het hem niet zou verbazen als Sinkgraven in beeld komt: “Als hij gaat brengen waarvan ik denk dat hij het kan brengen, dan vind ik zeker dat hij daar kandidaat voor is. Maar hij moet eerst zorgen dat hij fit wordt en dat hij gaat spelen. Daarna moet hij goed gaan spelen en dat ook voor een langere tijd doen. Daarna denk ik pas dat hij in aanmerking zou kunnen komen.” Sinkgraven zelf wilde na de wedstrijd tegen Dortmund in gesprek met FOX Sports echter niet op de zaken vooruitlopen: “Dat is niet aan mij. De Bundesliga is natuurlijk een topcompetitie en daar speel ik nu in. Ik heb wel nog maar een paar wedstrijden gespeeld. We zullen zien.”