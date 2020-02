Hakim Ziyech verkast naar Chelsea; Ajax meldt exacte transfersom

Hakim Ziyech verkast van Ajax naar Chelsea, zo bevestigen de Amsterdammers donderdagmiddag via de officiële kanalen. De overgang is met ingang van komend seizoen, per 1 juli 2020. De clubs zijn een transfersom van 40 miljoen euro overeengekomen, die middels variabelen kan oplopen tot 44 miljoen. Ziyech lag nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Ziyech maakte op 11 september 2016 zijn debuut voor Ajax in de wedstrijd tegen Vitesse (1-0). De Marokkaans international speelde tot nu toe 160 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en maakte daarin 49 doelpunten. Vorig seizoen werd de spelmaker met de club kampioen van Nederland en won hij de TOTO KNVB beker. Ook reikte hij met Ajax tot de halve finales van de Champions League.

De transfer van Ziyech naar Chelsea was na de recente berichtgeving geen verrassing meer. Nadat the Telegraph onlangs meldde dat Chelsea in januari al misgreep inzake Ziyech, meldde De Telegraaf een dag later dat een deal voor aankomende zomer al nagenoeg rond was. De clubs hadden al een akkoord bereikt, zo klonk het, waarbij alleen de handtekening van de Marokkaans international nog ontbrak.

Ook Chelsea maakt melding van de overeenkomst met Ajax. De club uit Londen meldt wel dat men nog een deal moet sluiten met Ziyech, maar de verwachting is dat club en speler er wel uitkomen. Frank Lampard hoopt met Ziyech in de gelederen volgend seizoen meer kans te maken op de landstitel. Chelsea staat momenteel vierde in de Premier League, met 32 punten achterstand op koploper Liverpool.