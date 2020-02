‘Ik zou liegen als ik zeg dat Groenendijk niet op het lijstje van Roda JC staat’

Jeffrey van As is de nieuwe technisch directeur van Roda JC Kerkrade, zo maakte de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdag wereldkundig. Zijn eerste taak is het vinden van een nieuwe hoofdtrainer, daar onlangs een einde werd gemaakt aan de samenwerking met Jean-Paul de Jong. Van As praat met goede bekende Alfons Groenendijk over de vacante positie bij Roda JC. De twee hebben een gezamenlijk verleden bij ADO Den Haag.

Van As vindt het niet gek dat Groenendijk al meermaals is genoemd in Zuid-Limburg. "Ik heb hem aangesteld bij ADO en heel intensief met hem en zijn assistent Dirk Heesen samengewerkt", zegt hij in gesprek met De Limburger. "Dat is een aantal seizoenen heel goed gegaan, al was het dit jaar wat minder. Maar de manier van werken past goed bij elkaar. Fons heeft hier een verleden als speler. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat hij niet op een lijstje staat." Groenendijk stapte in december op na een serie teleurstellende resultaten bij ADO.

"Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat hij de nieuwe trainer wordt", aldus Van As, die Groenendijk al heel lang kent. "We hebben tegen elkaar gevoetbald en met elkaar gewerkt. Ik ben ieman die altijd eerlijk is, dus ik ga niet liegen. Ik heb inderdaad gesprekken met hem over Roda JC, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat Groenendijk de trainer wordt. Maar dat ik gecharmeerd ben van hem als trainer en mens en dat hij bij de club past is duidelijk."

Van AS heeft nooit getwijfeld over de functie van ‘td’ in Kerkrade "Ik ben half december weggegaan bij ADO", blikt de bestuurder terug. "Dat heb ik toen afgesloten, dat boek is dicht. Dan ga je op zoek naar een nieuw boek en al vrij snel was ik in gesprek met Roda JC. Die verhalen spraken mij aan, dan ga je je wat verdiepen in de club. Dan ga je denken: Kan ik daar wat van maken?. Ik had er gelijk een heel goed gevoel bij."