Engeland ontvangt ‘one hell of a talent’ Ziyech met open armen

Hakim Ziyech verkast komende zomer hoogstwaarschijnlijk van Ajax naar Chelsea. De Engelse club betaalt circa 45 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, die in clubverband voor het eerst buiten Nederland actief zal zijn. Romain Saïss, verdediger van Wolverhampton Wanderers, ziet de komst van zijn collega bij de nationale ploeg van Marokko naar Engeland helemaal zitten.

"Ik praat soms met hem over zijn toekomst, want hij verdient het om bij een goede club in een topcompetitie te spelen", zegt de 29-jarige verdediger annex defensieve middenvelder in gesprek met Sport360. "Ajax is een goede club, maar ik denk dat hij op een nog hoger niveau kan spelen voor een nog grotere club. Fans houden van spelers als Hakim: vaardig en leuk om naar te kijken. Ik ben verrast dat hij nu pas gaat en niemand eerder heeft toegeslagen."

Quintero: 'Iedereen binnen River Plate weet van de interesse van Ajax'

"Natuurlijk kan hij hogerop. Het is goed voor hem om in de Premier League te spelen. Hij heeft het goed gedaan in de Champions League de afgelopen jaren en dat verraste mij niet, want hij is een goede speler", vervolgt Saïss, die in Ziyech een soort Riyad Mahrez ziet. "Het was hetzelfde met Riyad bij Leicester City. Hij had tijd nodig voordat hij de stap naar Manchester City kon maken en ik denk dat hetzelfde scenario van toepassing is op Hakim."

Ook Tony Cascarino, oud-spits van onder meer Chelsea, kijkt uit naar de komst van Ziyech. "Ziyech heeft alles", zegt de negentigvoudig Iers international bij Alan Brazil Sport Breakfast. "Hij is een beetje als Mahrez. Hij kan dribbelen en een man passeren, is geweldig in spelsituaties, heeft een geweldig palmares qua assists... Hij ziet gewoon hoe je een bal moet versturen. Hij heeft alles."

"Hij is one hell of a talent. Chelsea mag heel, heel blij zijn dat ze hem halen. Hij heeft Real Madrid vorig jaar volgens mij kapotgemaakt", doelt de analist op met name het uitduel met Real (1-4) in de Champions League. "Hij speelde toen een grote rol in het verslaan van Real in het Santiago Bernabéu. Hij is een echt talent en hij is een fantastische aanwinst voor Chelsea."