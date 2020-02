Manchester United neemt geen risico en laat Ighalo in ‘quarantaine’ trainen

Odion Ighalo moet nog even wachten voordat hij zijn ploeggenoten bij Manchester United kan ontmoeten. De aanvaller kwam op de slotdag van de transfermarkt op huurbasis over van Shanghai Shenhua, maar trainde nog niet met zijn nieuwe ploeggenoten. Hij ontbrak op het trainingskamp van the Red Devils in Spanje en trainde ook nog niet op het trainingscomplex van United. De Premier League-club wil namelijk vanwege het uitgebroken coronavirus geen enkel risico nemen.

Ighalo is in Engeland achterbleven, maar traint niet op het trainingscomplex Carrington. Vanwege 'gezondheids- en veiligheidsoverwegingen' wordt hij daar weggehouden, zo meldt The Times. Samen met performance coach Wayne Richardson werkt hij elders in de stad aan zijn fitheid. Op deze manier wil Manchester United het risico voor de spelers en technische staf zo klein mogelijk houden. Ighalo werkt tot vrijdag met Richardson en sluit daarna aan bij de selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer. De trainer heeft al aangegeven dat hij maandag bij de wedstrijdselectie zal zitten voor het duel met Chelsea.

Door de blessure van Marcus Rashford werkte Manchester United in januari hard aan de komst van een extra aanvaller. Uiteindelijk viel de keuze op Ighalo. De Nigeriaanse spits werd door Manchester United niet meegenomen op trainingskamp naar Spanje, omdat de club vreesde dat de aanvaller bij terugkomst wellicht Engeland niet meer zou binnenkomen vanwege verscherpte grensregels. Ighalo kwam immers over vanuit China, waar het virus is uitgebroken en al aan meer dan duizend mensen het leven heeft gekost.

“Odion blijft in Manchester, omdat hij in de afgelopen veertien dagen is overgevlogen vanuit China”, zei Solskjaer eerder al over het achterblijven van Ighalo. “Vanwege de situatie daar, weten we niet zeker of hij Engeland later weer in komt als hij naar het buitenland gaat. Hij werkt op de club met een personal coach en een individueel programma. Zijn familie kan hier ondertussen settelen.”