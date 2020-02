Sané: ‘Om eerlijk te zijn kende ik FC Utrecht vooral van de PlayStation’

FC Utrecht deed kort na het sluiten van de transfermarkt nog zaken. Lamine Sané werd transfervrij naar de Domstad gehaald en de verdediger is speelgerechtigd voor het bekerduel met Go Ahead Eagles van donderdagavond. Sané is dolgelukkig met zijn nieuwe werkgever. "Ik ben heel blij om hier te zijn. Het voelt als een kleine familie. Iedereen heeft me heel goed ontvangen."

Sané was transfervrij na zijn vertrek bij Orlando City. Er volgden diverse aantrekkelijke aanbiedingen uit verschillende landen, maar FC Utrecht trok uiteindelijk aan het langste eind. "Ik had meer kansen, er waren ook aanbiedingen uit China en Turkije. Maar ik heb gekozen voor FC Utrecht, omdat dit voor mij een beter project is", legt de oud-speler van onder meer Girondins Bordeaux en Werder Bremen uit aan De Telegraaf. "Ik heb een goed gesprek gehad met Jordy Zuidam (directeur voetbalzaken, red), die me ervan heeft overtuigd om hier te komen. FC Utrecht is een ambitieuze club met sportieve mogelijkheden."

De recente aanwinst doet een opmerkelijke ontboezeming. "Om eerlijk te zijn kende ik FC Utrecht vooral van de PlayStation", aldus de 32-jarige verdediger. "Ik heb met Leon Guwara gespeeld bij Werder Bremen en ik ken JC (Jean-Christophe Bahebeck, red.) heel goed." Sané heeft nu al een redelijk beeld van de krachtsverhoudingen in de Eredivisie. "Er wordt een hoog tempo gespeeld en er worden voornamelijk goede keuzes gemaakt. Wat je wel kan zeggen, is dat er meer teams met een hoog niveau zijn in de andere competities waar ik heb gespeeld. Ik ken de Eredivisie natuurlijk vooral van Ajax, dat ik heb gezien in de Champions League, en PSV."

Het thuisduel met Ajax werd afgelopen weekeinde afgelast vanwege storm Ciara. Sané hoopt echter snel in actie te komen tegen de Amsterdamse club. "Het lijkt me heel spannend om tegen hen te spelen", aldus de ervaren mandekker, die stiekem hoopt op speeltijd in de bekerclash met Go Ahead van donderdagavond. "Fysiek ben ik helemaal fit, alleen mis ik natuurlijk ritme. Sinds september heb ik geen wedstrijden gespeeld. Ik heb wel wat tijd nodig om weer wedstrijdritme op te bouwen."