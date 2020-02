Guardiola legt eretitel naast zich neer: ‘Ik wás de beste trainer ter wereld’

Josep Guardiola heeft al een behoorlijk imposante trainersloopbaan achter de rug. De Spaanse trainer won verschillende prijzen met Barcelona en Bayern München en bezorgde ook Manchester City al de nodige successen. Guardiola wil echter niets weten van alle lofuitingen aan zijn adres. De manager van the Citizens vindt zichzelf namelijk helemaal niet de beste coach ter wereld.

"Dat wás ik", antwoordt Guardiola op de suggestie van Sky Sports dat hij de beste trainer op de wereld is. "Wat is dat eigenlijk, de beste trainer ter wereld? Ik heb in mijn leven nooit het gevoel gehad dat ik de allerbeste ben. Ook niet toen ik bij Barcelona zes landstitels op rij won en trebles in de wacht sleepte. Ik ben succesvol geweest omdat ik bij topclubs heb mogen samenwerken met buitengewone spelers."

Guardiola heeft veel sympathie voor managers die over veel minder middelen beschikken. "Er zijn trainers die geen topspelers tot hun beschikking hebben en ook niet bij topclubs werkzaam zijn. Ik ben een goede manager, maar zeker niet de beste." Guardiola zet zijn mening gelijk kracht bij. "Geef mij een elftal dat niet zo in elkaar zit als Manchester City, dan ben ik niet succesvol."

Titelprolongatie lijkt er niet in te zitten voor Manchester City, daar Liverpool een straatlengte voorsprong heeft. Guardiola prijst het werk van Jürgen Klopp op Anfield, maar plaatst eveneens een kanttekening. "Liverpool deed er vier of vijf jaar over voordat ze vorig jaar hun eerste prijs (Champions League, red.) wonnen. Het was een proces. Nieuwe spelers, investeringen en ga zo maar door. Daardoor is het nu het beste team ter wereld. Mensen denken soms dat als je Pep heet of Jürgen of een andere bekende naam hebt dat je elk seizoen alles wint met tweeduizend miljoen punten en tweeduizend miljoen doelpunten."

"Soms is dat echter niet mogelijk", vervolgt Guardiola zijn uitleg. "Soms komt dat door de tegenstand die je treft, maar in sommige gevallen ligt het ook aan jezelf. In geen enkele sport heeft een team elk seizoen alle prijzen veroverd", aldus de Spaanse manager, die droomt van succes in de Champions League. "Ik geniet van de voorbereiding op de duels met Real Madrid (in de achtste finale, red.). Dit proces en deze twee weken horen echt bij de pluspunten van dit vak, kijken wat we kunnen doen om ze te verslaan."